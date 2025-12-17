اليمن: خرائط نفوذ جديدة ونزاع مستدام في قلب التحولات الإقليمية

لا يمكن مقاربة الحالة اليمنية من زاوية الحرب الأهلية الكلاسيكية التي تنشأ بين طرفين متقابلين وتنتهي بتسوية سياسية أو حسم عسكري. فاليمن يمثل نموذجًا لما يمكن تسميته النزاع المستدام؛ أي صراع تتآكل فيه الدولة تدريجيًا، وتتعدد فيه الفواعل، وتتحول الحرب من حدث استثنائي إلى بنية دائمة تنظّم السياسة والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية. في هذا النوع من النزاعات، لا تُقاس القوة بقدرة الأطراف على الانتصار، بل بقدرتها على الاستمرار. ومن هنا، يصبح الجمود العسكري، وتثبيت خطوط التماس، وإدارة الأزمات الإنسانية، أدوات لإطالة عمر الصراع بدل إنهائه. هذا الإطار النظري يسمح بفهم لماذا لم تؤدِ التهدئات المتكررة، ولا المبادرات الدبلوماسية، إلى سلام حقيقي، بل إلى إعادة تدوير الصراع بأشكال أقل دموية ظاهريًا، لكنها أكثر تآكلًا على المدى الطويل.

جذور أعمق من لحظة الحرب

لم تبدأ أزمة الدولة اليمنية مع سيطرة الحوثيين على صنعاء، بل تعود إلى عقود من الحكم الهجين الذي جمع بين مظاهر الدولة الحديثة ومنطق السلطة التقليدية. فقد اعتمد النظام السياسي، خصوصًا في عهد علي عبد الله صالح، على موازنة دقيقة بين القبائل، والمؤسسة العسكرية، والنخب الاقتصادية، دون بناء مؤسسات مستقلة أو عقد اجتماعي جامع. ومع ثورة 2011، انهار هذا التوازن دون أن يُستبدل بآخر، ما أفضى إلى مرحلة انتقالية هشّة افتقرت إلى أدوات الحكم الفعلي.

فشل العملية الانتقالية لم يكن مجرد إخفاق سياسي، بل كشف عن غياب الدولة بوصفها وسيطًا شرعيًا بين المجتمع والسلطة. وفي هذا الفراغ، ظهرت قوى قادرة على تعبئة السخط الاجتماعي وتحويله إلى قوة عسكرية وسياسية، وكان الحوثيون أبرز هذه القوى. يمثل صعود الحوثيين أحد أكثر التحولات الجذرية في المشهد اليمني. فقد انتقلوا من حركة احتجاج ذات طابع ديني-هوياتي محلي إلى فاعل سلطوي مركزي وفاعل عسكري يسيطر على مؤسسات الدولة في الشمال. هذا التحول لم يكن عسكريًا فقط، بل رافقته عملية إعادة تشكيل للفضاء العام، شملت التعليم، والخطاب الإعلامي، وبنية الأمن، والعلاقة بين الفرد والسلطة.

في مناطق سيطرتهم، لم يسعَ الحوثيون إلى إدارة مرحلة انتقالية، بل إلى إعادة تعريف الدولة ذاتها وفق منطق التعبئة الثورية والحكم الأمني. هذا النموذج يمنحهم قدرة عالية على الضبط والسيطرة، لكنه في المقابل يغلق الباب أمام أي تسوية سياسية لا تضمن لهم موقع الهيمنة، ما يجعل الحرب بالنسبة إليهم جزءًا من شرعية الحكم، لا نقيضًا لها.

مأزق القوة غير الحاسمة

دخلت السعودية بتحالف خليجي قوي أتونَ الحرب اليمنية انطلاقًا من تصور أمني يرى في اليمن خط الدفاع الأول عن العمق الخليجي. غير أن هذا التدخل كشف سريعًا حدود القوة العسكرية حين تُستخدم دون استراتيجية سياسية شاملة لا سيما في ظل تعقيدات التحالفات وموازين القوى واستغلال الموارد والتدخلات الجغرافية. فالتفوّق الجوي، والعقوبات الاقتصادية، والحصار، لم تُنتج انهيارًا حوثيًا، بل ساهمت في تعزيز سردية الصمود لدى الجماعة، وربطها بالصراع الإقليمي الأوسع. ومع مرور الوقت، انتقلت السعودية من منطق الحسم إلى منطق الاحتواء؛ حيث تقليل الخسائر، حماية الحدود، والبحث عن مخرج تفاوضي يحفظ الحد الأدنى من الأمن. هذا التحول يعكس إدراكًا متأخرًا بأن الحرب اليمنية لا يمكن كسبها عسكريًا، لكن لا يمكن الانسحاب منها بسهولة دون كلفة استراتيجية.

أصبح اليمن، تدريجيًا، جزءًا من شبكة صراعات مترابطة في الشرق الأوسط. فإيران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة ضغط استراتيجية منخفضة الكلفة، تسمح لها بتهديد خصومها دون الانخراط المباشر في الحرب من الخليج العربي وصولًا إلى إسرائيل. في المقابل، ترى دول الخليج في اليمن ساحة يجب منع خصومها (الأخطر إيران) من السيطرة عليها، حتى لو تطلب ذلك إدارة صراع طويل الأمد. هذا التراكب جعل القرار اليمني رهينة لمعادلات خارجية، حيث باتت أي تسوية داخلية مشروطة بتفاهمات إقليمية أوسع. وبهذا المعنى، لم يعد اليمن طرفًا في صراع، بل موقعًا يُدار فيه الصراع.

الجنوب والمجلس الانتقالي

أعاد صعود المجلس الانتقالي الجنوبي فتح ملف الوحدة اليمنية بوصفه ملفًا غير محسوم. فالجنوب لا يعيش فقط صراعًا مع الحوثيين، بل يعيش أزمة هوية سياسية تعود إلى ما قبل 1990. المجلس الانتقالي يستند إلى مظلومية تاريخية، وإلى دعم إقليمي، وإلى سيطرة فعلية على الأرض، ما يجعله أكثر من مجرد فصيل.

وجود هذا المشروع داخل معسكر "الشرعية" يفرغ مفهوم الدولة من مضمونه، ويحوّلها إلى مظلة شكلية لتوازنات متناقضة. ومع كل تأجيل للحسم السياسي، يترسخ الجنوب ككيان مستقل بحكم الأمر الواقع، ما يجعل أي تسوية مستقبلية أكثر تعقيدًا. لم تختفِ الجماعات الجهادية من اليمن، بل أعادت تموضعها. فتنظيم القاعدة في جزيرة العرب تخلّى نسبيًا عن السيطرة الإقليمية الواسعة، وانتقل إلى نموذج الضربات النوعية واستنزاف الخصوم المحليين. هذا النموذج يتغذّى على الفوضى، وعلى الصراع بين القوى المناهضة للحوثيين، ما يسمح للتنظيم بالبقاء دون تحمّل كلفة الحكم. وجود هذه الجماعات يضيف طبقة إضافية من التعقيد، إذ يحوّل الحرب اليمنية إلى ساحة تتداخل فيها حروب الدولة، والحرب الأهلية، وحرب الإرهاب، دون أفق واضح للفصل بينها.

تحوّل الاقتصاد في اليمن إلى بنية صراعية بحد ذاته. فالسيطرة على الموارد، والعملة، والموانئ، والرواتب، أصبحت وسائل ضغط سياسي لا تقل أهمية عن السلاح. هذا الواقع أنتج اقتصاد حرب يستفيد منه الفاعلون المسلحون، ويقضي على ما تبقى من الطبقة الوسطى، ويدفع المجتمع نحو مزيد من الاعتماد على المساعدات.

الأخطر أن هذا الاقتصاد لا ينهار بالكامل، بل يستقر عند مستوى منخفض يسمح باستمرار الحياة، واستمرار الحرب في آن واحد. ولم تعد المأساة الإنسانية في اليمن حدثًا طارئًا، بل أصبحت الوضع الطبيعي. هذا التطبيع الدولي مع الكارثة يعكس فشل النظام الدولي في التعامل مع النزاعات المزمنة. فالمساعدات تُبقي الناس على قيد الحياة، لكنها لا تعالج أسباب الانهيار، ما يحوّل الإغاثة إلى إدارة دائمة للأزمة بدل حلّها.

البحر الأحمر وتدويل الصراع

شكّلت الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر تحوّلًا نوعيًا في طبيعة الصراع اليمني، إذ لم تعد هذه الحرب محصورة داخل جغرافيتها الوطنية أو الإقليمية المباشرة، بل انتقلت إلى المجال العالمي للاقتصاد والأمن البحري. فمن خلال استهداف السفن التجارية وتهديد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، أعاد الحوثيون تعريف موقع اليمن في النظام الدولي: من دولة منهكة ومهمَّشة إلى فاعل قادر على تعطيل سلاسل الإمداد العالمية والتأثير في كلفة التجارة والطاقة والتأمين.

غير أن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في أثره الاقتصادي، بل في إعادة تسييس الجغرافيا اليمنية وربطها المباشر بسياق الصراعات الكبرى، وعلى رأسها الحرب على غزة. فقد قدّم الحوثيون هجماتهم التي طاولت حوالي 165 سفينة وباخرة تابعة لا يقل عن 30 دولة أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا، بوصفها جزءًا من معركة أوسع لإعلان مساندة غزة ولنصرة فلسطين، ما أدخل اليمن في قلب الاستقطاب الدولي حول القضية الفلسطينية، وحوّل البحر الأحمر إلى ساحة اشتباك غير مباشر بين القوى الداعمة لإسرائيل وتلك التي تسعى إلى فرض كلفة استراتيجية على استمرار الحرب. أبرز هذه العمليات كان استهداف يو إس إس دوايت أيزنهاور عام 2024، لتعلن القيادة المركزية الأميركية أن الهجوم جاء عبر 18 طائرة مسيرة وصاروخين كروز وصاروخ بالستي مضاد للسفن أطلقتهم القوات اليمنية الموالية لحركة أنصار الله الحوثيين من مناطق سيطرتها في اليمن نحو جنوب البحر الأحمر.

بهذا المعنى، لم تعد فلسطين مجرد خطاب تعبوي، بل إطار شرعنة سياسي-عسكري سمح للحوثيين بتوسيع نطاق عملياتهم خارج اليمن دون أن يظهروا كطرف مخرّب معزول، بل كجزء من محور إقليمي يربط بين غزة، ولبنان، والعراق، واليمن وسورية قبل سقوط نظام الأسد. هذا الربط منح الجماعة شرعية رمزية عابرة للحدود، خصوصًا في الرأي العام العربي، وسمح لها بتقديم نفسها كفاعل مقاوم في مواجهة نظام دولي يُنظر إليه على أنه متواطئ مع الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.

في المقابل، أدّى هذا التدويل إلى نتائج معاكسة على مستوى الدولة اليمنية والمجتمع اليمني. فربط أمن الملاحة الدولية بالقضية الفلسطينية أعاد فتح الباب أمام تدخل عسكري غربي مباشر في اليمن، بذريعة حماية التجارة العالمية، ما وضع البلاد مجددًا في موقع ساحة صراع بالوكالة، ولكن هذه المرة في سياق أوسع من الحرب اليمنية نفسها. وهكذا، أصبح اليمن يدفع كلفة صراع لا يملك أدوات التحكم بمساراته ولا بنتائجه، فيما تتداخل أجندته المحلية مع معادلات إقليمية ودولية تفوق قدرته على التأثير فيها.

الأهم من ذلك أن هذا المشهد يعكس تحوّلًا أعمق في بنية الصراع في الشرق الأوسط؛ حيث لم تعد القضية الفلسطينية محصورة في حدود فلسطين التاريخية، بل أصبحت عامل إعادة تشكيل لجبهات الصراع الإقليمي، تُستدعى من خلالها ساحات هشّة مثل اليمن لتأدية أدوار تتجاوز مصالحها الوطنية المباشرة. في هذا السياق، يتحوّل التضامن مع فلسطين من موقف سياسي أو أخلاقي إلى أداة استراتيجية تُعيد ترتيب أولويات الحرب والسلم في المنطقة، ولو على حساب دول تعيش أصلًا حالة انهيار بنيوي.

خرائط نفوذ متبدلة

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي هذا الأسبوع أن عملية عسكرية موجهة هذه المرة نحو منابع الإرهاب وتنظيم القاعدة قد بدأت على نطاق واسع؛ على العكس من حملاته الكبيرة التي قام بها خلال الأسابيع الماضية ووجهها نحو السيطرة على مناطق واسعة في محافظتي حضرموت والمهرة. وبدأت وحدات من القوات المسلحة الجنوبية، الاثنين، انتشارًا ميدانيًا واسعًا في المناطق الشمالية الشرقية من محافظة أبين، جنوبي اليمن، في إطار مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية الشاملة ضد تنظيم القاعدة، تستهدف تفكيك بنيته القتالية وقطع شرايين إمداده البشري واللوجستي القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين.

يعكس المشهد اليمني الراهن بنية صراع تتجاوز منطق السيطرة الجغرافية التقليدية إلى صراع أعمق على وظيفة الدولة ومن يمتلك عناصرها الأساسية. فاليمن اليوم لا يُدار وفق معادلة "من يسيطر على مساحة أكبر"، بل وفق توازن معقّد بين الأرض، والسكان، والمؤسسات، والاعتراف السياسي، وهو ما يفسّر استمرار حالة الانسداد رغم مرور سنوات على الحرب.

تُظهر المعطيات الميدانية أن جماعة الحوثيين تبسط نفوذها على ما يقارب ثلث مساحة البلاد (نحو 33%)، إلا أن هذه النسبة لا تعكس الوزن الحقيقي لهذه السيطرة. فالمناطق الخاضعة لهم تضم العاصمة صنعاء ومعظم التجمعات السكانية الكثيفة في الشمال والوسط، إضافة إلى المراكز الإدارية والاقتصادية التي شكّلت تاريخيًا قلب الدولة اليمنية. هذا الواقع يمنح الحوثيين قدرة فعلية على إدارة الحكم وفرض نموذج سلطوي مركزي، حيث تتقاطع السيطرة العسكرية مع التحكم بالمجتمع والموارد البشرية والمؤسسات، ما يجعل نفوذهم أكثر رسوخًا من مجرد امتداد جغرافي.

في المقابل، يفرض المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرته على نحو 52% من مساحة اليمن، وهي النسبة الأكبر من حيث الامتداد المكاني. غير أن هذا الاتساع لا يعني بالضرورة قوة سياسية متكافئة، إذ تشمل هذه الرقعة محافظات ذات طابع صحراوي واسع وكثافة سكانية منخفضة، فضلًا عن تفاوت كبير في مستوى السيطرة بين منطقة وأخرى. ففي حين يتمتع المجلس بنفوذ صلب في عدن والضالع ولحج، يبقى حضوره في محافظات كحضرموت والمهرة محل توازنات محلية وإقليمية معقّدة. ويُضاف إلى ذلك اعتماد هذا النفوذ على دعم خارجي واضح، ما يحدّ من قدرته على التحول إلى مشروع دولة سيادي مكتمل.

أما القوى المرتبطة بالحكومة المعترف بها دوليًا وحزب الإصلاح، فقد تراجع نفوذها إلى حدود 10% فقط من مساحة البلاد، موزعة في جيوب متفرقة وغير متصلة جغرافيًا. هذا التراجع يعكس أزمة مزدوجة تتمثل في ضعف القدرة العسكرية وتآكل الشرعية السياسية داخليًا، حيث باتت هذه القوى تمتلك الاعتراف الدولي دون أن تمتلك السيطرة الفعلية على الأرض أو المجتمع، ما حوّلها إلى فاعل محدود التأثير في معادلة الصراع.

وتبرز في هذا السياق قوات طارق صالح، التي لا تتجاوز سيطرتها نحو 5% من المساحة، لكنها تتمركز في مناطق ذات أهمية استراتيجية عالية، خصوصًا على ساحل البحر الأحمر. ورغم محدودية امتدادها الجغرافي، فإن موقعها يمنحها وزنًا يفوق حجمها، لارتباطه بأمن الملاحة الدولية والتوازنات الإقليمية. ومع ذلك، تبقى هذه القوة محصورة في إطار نفوذ نوعي لا يرقى إلى مستوى مشروع وطني شامل.

في ضوء هذه الأرقام، يتضح أن اليمن يعيش حالة تفكك وظيفي مركّب، حيث تحتكر كل قوة عنصرًا محددًا من عناصر الدولة دون أن تجمعها كاملة؛ لا سيما وأن الحوثيين يملكون الكتلة السكانية والمؤسسات، والمجلس الانتقالي يسيطر على المساحة الأوسع، والشرعية تحتفظ بالاعتراف الدولي، وقوى أخرى تملك مواقع استراتيجية حساسة. لكن غياب التقاطع بين هذه العناصر يمنع إعادة إنتاج الدولة بوصفها كيانًا موحدًا.

وعليه، فإن الأزمة اليمنية لم تعد مجرد حرب نفوذ، بل أزمة بنيوية في مفهوم الدولة ذاته. فلا توجد قوة قادرة وحدها على الجمع بين الأرض والسكان والمؤسسات والشرعية في آن واحد، ما يجعل أي تسوية مستقبلية مرهونة بإعادة تركيب هذه العناصر ضمن صيغة سياسية جديدة، لا تكتفي بوقف القتال، بل تعالج جذور الانقسام العميق الذي أعاد تشكيل اليمن خلال سنوات الصراع.