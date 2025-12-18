اليمن: الحوثيون يعتقلون 10 موظفين إضافيين في الأمم المتحدة

فرحان حق: "يمكننا اليوم تأكيد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين من الأمم المتحدة إلى 69".

أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين احتجزوا الخميس عشرة من موظفيها اليمنيين، في أحدث حملة على موظفيها الذين يستهدفهم الحوثيون منذ سنوات.

احتجز الحوثيون عشرات من موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة في السنوات الماضية، متهمين إياهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام في اليمن، وقد رفضتها الأمم المتحدة بشدة.

وكثف الحوثيون عمليات الاعتقال منذ بداية حرب غزة قبل أكثر من عامين، وبعد مقتل نحو نصف أعضاء حكومتهم ومن بينهم رئيس حكومتهم في هجمات إسرائيلية في آب/أغسطس.

وقال فرحان حق وهو نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "يمكننا اليوم تأكيد الاحتجاز التعسفي لعشرة من موظفي الأمم المتحدة من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، ليصل العدد الإجمالي للمحتجزين من الأمم المتحدة إلى 69".

وأكدت الأمم المتحدة أن جميع الموظفين المعتقلين يمنيون.

جاءت الاعتقالات الأخيرة بعد أيام من مناقشة غوتيريش مع سلطان عمان هيثم بن طارق الذي اضطلع بوساطات في النزاع في اليمن، قضية احتجاز موظفين في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات.

وقال غوتيريش الأسبوع الماضي إن بعض الموظفين المعتقلين تم نقلهم إلى محكمة حوثية خاصة، وحث الحوثيين على التراجع عن قرارهم وإطلاق سراحهم.

استخدم الحوثيون نظامهم القضائي لاستهداف المنظمات والصحافيين والمعارضين.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت الشهر الماضي أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق 17 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، تم نقل مقر عمل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن من صنعاء إلى عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.