الأمم المتحدة تعلن اعتقال الحوثيين 10 من موظفيها في اليمن

موظفو الأمم المتحدة في صعدة - اليمن في منطقة شنت عليها إسرائيل غارة (Getty images)

أعلنت الأمم المتحدة اعتقال جماعة الحوثي 10 من موظفيها في اليمن، ما يرفع إجمالي المحتجزين إلى 69 موظفا أمميا.

أفاد بذلك بيان أصدره ستيفان دوجاريك متحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، وصل من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

وقال البيان: "يدين الأمين العام بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية يوم الخميس بحق 10 موظفين إضافيين من موظفي الأمم المتحدة (لم يحدد مكان احتجازهم)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69 موظفا".

واعتبر غوتيريش، وفق البيان، أن "هذه الاحتجازات تؤدي إلى جعل إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين غير قابلة للاستمرار، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين الأشخاص المحتاجين ويحد من حصولهم على المساعدات المنقذة للحياة".

ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية".

كما دعا "الحوثيين إلى إلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة للملاحقة القضائية"، مشددا على "ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وموظفيها، والتي تُعدّ أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ".

وشدد غوتيريش على أنه "سيواصل بذل جهود مستمرة مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الحوثيين، سعياً لضمان الإفراج عن جميع زملاء الأمم المتحدة المحتجزين"، معربا عن "تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن".

وحتى الساعة لم يصدر أي بيان أو تعليق من جانب الحوثيين بشأن المعتقلين الجدد، لكن الجماعة سبق أن قالت إن المحتجزين متهمون بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.