التحالف السعودي ينفذ ضربة جوية في ميناء المكلا باليمن

أوضح التحالف أنه رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا خلال اليومين الماضيين دون الحصول على تصاريح رسمية، مشيرا إلى أنهما عطلتا أنظمة التتبع وقامتا بتفريغ أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يسهم في تأجيج الصراع.

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الثلاثاء، تنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية وصلت من الإمارات إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت، التي سيطر عليها مؤخرا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في النزاع اليمني المستمر منذ أكثر من عشر سنوات.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وجاء الإعلان عقب تحذير التحالف من تنفيذ عملية عسكرية، ودعوته المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا حفاظا على سلامتهم، وذلك بعد تهديده باستهداف أي تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي، على خلفية تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الغارات الجوية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن تحالف دعم الشرعية طلب من المدنيين مغادرة الميناء حتى إشعار آخر، موضحة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية المدنيين أثناء تنفيذ العملية العسكرية.

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن قيادة القوات المشتركة للتحالف أن الضربة الجوية التي نفذت كانت محدودة ودقيقة، ولم تسفر عن إصابات بشرية أو أضرار جانبية داخل الميناء.

وأوضح التحالف أنه رصد سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا خلال اليومين الماضيين دون الحصول على تصاريح رسمية، مشيرا إلى أنهما عطلتا أنظمة التتبع وقامتا بتفريغ أسلحة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بما يسهم في تأجيج الصراع.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، إن العملية جاءت استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، لاتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت، في ظل ما وصفه بانتهاكات جسيمة ارتكبتها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.

وأكد المالكي أن التحالف مستمر في جهوده المشتركة مع السعودية والإمارات لخفض التصعيد، وخروج قوات المجلس الانتقالي من المعسكرات وتسليمها لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من أداء مهامها، مشددا على أن أي تحركات عسكرية تعرقل هذه الجهود سيتم التعامل معها مباشرة.

واختتم المالكي بالتأكيد على دعم التحالف الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، داعيا جميع الأطراف إلى تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والانخراط في الحلول السلمية حفاظا على أمن واستقرار اليمن.

العليمي يطالب الإمارات بسحب قواتها خلال 24 ساعة ويعلن الطوارئ في اليمن

دعا رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، دولة الإمارات إلى سحب قواتها والخروج من اليمن خلال 24 ساعة، مؤكّدًا أن اليمن أقوى بدعم التحالف بقيادة السعودية.

وأعلن العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، واعتبر أن دورها أصبح موجها ضد أبناء الشعب اليمني. كما فرض حظرًا جويًا وبريًا وبحريًا لمدة 72 ساعة، مع إعلان الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد، مع استثناء ما يصدر من التحالف.

ودعا العليمي قوات درع الوطن لتسلم المعسكرات في حضرموت والمهرة، ومنح محافظي المحافظتين صلاحيات تسيير شؤونها، مشددًا على رفض استغلال القضية الجنوبية لتعطيل المؤسسات الدستورية وحماية دماء اليمنيين.