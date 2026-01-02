اليمن: الانفصاليون يصدرون إعلانا بقيام دولة بالجنوب.. قتلى باشتباكات وغارات للسعودية

السفير السعودي لدى اليمن: الرياض سعت منذ أسابيع وحتى أمس ببذل كافة الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد؛ الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة بإغلاق الطيران في مطار عدن، مما ألحق ضررا بالغا بالشعب اليمني.

أصدر المجلس "الانتقالي الجنوبي" في جنوب اليمن إعلانا دستوريا يعلن قيام دولة الجنوب العربي وعاصمتها عدن، فيما أعلن رئيسه بدء فترة انتقالية مدتها عامان، على أن يتبعها استفتاء على استقلال الجنوب؛ مضيفا أن الإعلان يتضمن إجراء استفتاء ينظم ممارسة حق تقرير المصير لشعب الجنوب بإشراف أممي، داعيا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار بين الأطراف المعنية جنوبا وشمالا لإنهاء الصراع.

وأسفرت غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية عن مقتل 20 عنصرا في القوات الانفصالية في اليمن المدعومة من الإمارات الجمعة، وقال مسؤول في القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، طالبا عدم كشف اسمه، إن المقاتلين قضوا في هجمات استهدفت قواعد عسكرية في منطقتي الخشعة وسيئون. وأكدت مصادر طبية حصيلة القتلى.

واندلعت اشتباكات ونفذ طيران التحالف بقيادة السعودية غارات في منطقة الخشعة بوادي وصحراء حضرموت، بين "قوات درع الوطن" التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك عقب بدء "عملية تسليم المعسكرات".

وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، عبد الباسط القاعدي، إن اشتباكات اندلعت عقب إطلاق "عملية تسليم المعسكرات" لإخراج قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطر عليها مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

الإمارات تقول إنها "ملتزمة بالتهدئة" وسحبت قواتها بالكامل من اليمن

ذكرت الإمارات الجمعة أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، ودعت إلى التهدئة، فيما يستهدف تحالف مدعوم من السعودية قوات انفصالية مدعومة منها.

وقال مسؤول حكومي، إن "الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفا أن بلاده "متمسكة بالحوار، وبالتهدئة وبالمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".

المجلس الانتقالي الانفصاليّ يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية

وأعلن مسؤول رفيع في المجلس الانتقالي الانفصالي في اليمن، المدعوم من الإمارات، اليوم الجمعة، أن سبعة أشخاص قتلوا في غارات سعودية على معسكر تابع لقواته في حضرموت.

وقال محمد عبد الملك رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في وادي وصحراء حضرموت: "سبعة قتلى وأكثر من 20 جريحا في الغارات السعودية على القوات الجنوبية الحكومية"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء نقلا عنه.

سفير الرياض: رئيس "الانتقالي الجنوبي" منع هبوط طائرة سعودية بعدن

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الجمعة، إن رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" بالبلاد، عيدروس الزبيدي، رفض منح تصريح هبوط لطائرة، تقلّ وفدا رسميا سعوديا إلى مدينة عدن، أمس الخميس، ضمن مساع تبذلها الرياض لإنهاء التصعيد.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها آل جابر عبر حسابه بمنصة "إكس".

وأضاف: "سعت المملكة منذ عدة أسابيع وحتى يوم أمس ببذل كافة الجهود مع المجلس الانتقالي الجنوبي لإنهاء التصعيد وخروج قوات الانتقالي من المعسكرات خارج المحافظتين (حضرموت والمهرة شرق اليمن)، وتسليمها لقوات درع الوطن في حضرموت، إلا أنها واجهت رفضا وتعنتا مستمرا من الزبيدي".

وتابع: "كان آخرها رفضه إصدار تصريح لطائرة تقل وفدا رسميا سعوديا بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) 2026 إلى عدن، تم الاتفاق على قدومه مع بعض قادة المجلس الانتقالي لإيجاد حلول ومخارج تخدم الجميع وتحقق المصلحة العامة".

وأشار آل جابر إلى أن الزبيدي "قام بإصدار توجيهات مباشرة بإغلاق حركة الطيران في مطار عدن، مما ألحق ضررا بالغا بالشعب اليمني".

وذكر أن ذلك "تصرّف غير مسؤول، ويقوض جهود التنسيق السياسي والعسكري والأمني، ويشكل سابقة خطيرة تعكس الإصرار على التصعيد ورفض مسارات التهدئة".

ولفت إلى أن هذه الخطوات "تؤكد حرصه (الزبيدي) على مصالحه الشخصية السياسية والمالية، تنفيذا لأجندات لا علاقة لها بالقضية الجنوبية خاصة، ولا باليمن عامة".

محافظ حضرموت يعلن إطلاق عملية لاستلام المواقع العسكرية

وفي سياق ذي صلة، أعلن سالم الخنبشي، محافظ حضرموت شرقي اليمن، اليوم الجمعة، عملية استلام المواقع العسكرية بهدف تحييد السلاح وحماية المحافظة من "سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى".

جاء ذلك وفق بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الخنبشي الذي أطلق اسم "استلام المعسكرات" على العملية، مؤكدا أنها تهدف إلى "تسلم المواقع العسكرية تسليما سلميا ومنظما في المحافظة".

ولم يذكر الخنبشي الجهة التي سيتم استلام المعسكرات منها، لكن تشكيلات من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت من مواقع في محافظة حضرموت، وفق ما أكده الخميس وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، في تصريحات صحفية أعادت بثها قناة "اليمن" الحكومية.

بينما أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إعادة تموضع قواته في مناطق بمحافظتي حضرموت والمهرة، بمشاركة "قوات درع الوطن".

وقال الخنبشي: "هذه العملية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي، ولا تستهدف المدنيين، ولا تمس حياة المواطنين أو مصالحهم بأي شكل من الأشكال".

ونفى أن تكون هذه العملية "تصعيدا أو إعلان حرب"، إنما تأتي كإجراء "وقائي هدفه تحييد السلاح عن الفوضى، ومنع استخدام المعسكرات كأدوات لتهديد أمن حضرموت وأهلها، وحماية المحافظة من سيناريوهات خطيرة لا تخدم إلا الفوضى وأعداء الدولة"، وفق قوله.