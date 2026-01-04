اليمن: الانتقالي يرحب بدعوة السعودية للحوار ويؤكد الاستفتاء هو الفيصل

أوضح المجلس الانتقالي في بيانه له، الأحد، أنه ينظر إلى الدعوة السعودية باعتبارها منسجمة مع مساعيه المستمرة لتأمين رعاية إقليمية ودولية جادة لقضية شعب الجنوب، بما يضمن معالجتها بصورة عادلة ومستدامة، وبما يلبي تطلعات الشارع الجنوبي.

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بدعوة السعودية لرعاية حوار جنوبي شامل، واعتبرها فرصة حقيقية لإطلاق نقاش جاد ومسؤول يحمي مستقبل الجنوب ويصون أمنه واستقراره، وذلك وفق بيان رسمي صادر عنه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت، أمس السبت، جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، وذلك بطلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بهدف بلورة تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وأوضح المجلس الانتقالي في بيانه له، الأحد، أنه ينظر إلى الدعوة السعودية باعتبارها منسجمة مع مساعيه المستمرة لتأمين رعاية إقليمية ودولية جادة لقضية شعب الجنوب، بما يضمن معالجتها بصورة عادلة ومستدامة، وبما يلبي تطلعات الشارع الجنوبي.

وأشار المجلس إلى مشاركته في مختلف محطات الحوار التي رعتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من اتفاق الرياض عام 2019، مرورا بمشاورات الرياض في 2022، وصولاً إلى الحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الميثاق الوطني الجنوبي عام 2023.

وشدد المجلس في ختام بيانه على أن أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب، ضمن إطار زمني واضح ومحدد، وبضمانات دولية كاملة، مؤكداً أن الاستفتاء الشعبي سيبقى الفيصل الحاسم لأي مقترحات أو حلول سياسية مستقبلية.

وجاءت الدعوة لبدء حوار حول القضية الجنوبية في أعقاب تصعيد سياسي وعسكري شهدته المحافظات الجنوبية والشرقية في اليمن خلال الفترة الأخيرة، وهي دعوة لقيت ترحيباً من جميع دول الخليج.

وعلى الصعيد الميداني، شهدت الساحة اليمنية خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، تمثلت في انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من مواقع حيوية في محافظة المهرة شرقي البلاد، بالتزامن مع تقدم ملحوظ للقوات الحكومية في محافظة حضرموت.

وفي هذا السياق، كان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي قد أعلن، الجمعة، عن بدء فترة انتقالية تمتد لعامين، يعقبها استفتاء على استقلال الجنوب، داعيا المجتمع الدولي إلى رعاية حوار سياسي شامل يُتوّج باستفتاء يضمن حق تقرير المصير عبر آليات سلمية وشفافة، وبمشاركة مراقبين دوليين.