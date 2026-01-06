"درع الوطن" تسيطر على المعسكرات بالمهرة والزبيدي يتوجه إلى الرياض

قال المركز الإعلامي لقوات "درع الوطن" إن القوات واصلت عملياتها العسكرية، لدحر ما وصفها بالمرتزقة وملاحقة قطاع الطرق والعناصر التخريبية في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن.

أعلنت السلطة المحلية في محافظة المهرة نجاح قوات "درع الوطن" في تسلم جميع المعسكرات، فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، عن توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض لقيادة وفد رسمي.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها في مدينة المكلا، مركز حضرموت، بعد يومين من خروج قوات المجلس الانتقالي وسيطرة "درع الوطن" على المدينة، حيث أعادت العديد من المحال التجارية فتح أبوابها وعادت حركة المرور تدريجيًا إلى الشوارع.

ووصف محافظ حضرموت سالم الخنبشي، عملية إخراج المجلس الانتقالي من المحافظة بأنها نجاح سياسي كبير، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستتركز على توحيد المكونات السياسية المحلية.

وفي الوقت نفسه، رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة السعودية للحوار كفرصة لمناقشة مستقبل الجنوب وحماية أمنه واستقراره.

والتقى نائب رئيس المجلس عبد الرحمن المحرمي، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، لمناقشة المستجدات في اليمن وسبل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وشهدت محافظة شبوة النفطية التزاما من التحالف العربي بحماية الاستقرار في المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، فيما دعت وزارة الخارجية السعودية جميع المكونات الجنوبية للمشاركة في مؤتمر تنظمه المملكة لإيجاد حلول شاملة وعادلة للقضية الجنوبية.

وجاءت هذه التطورات بعد مواجهات واسعة شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة بين قوات المجلس الانتقالي والقوات الحكومية المدعومة من تحالف دعم الشرعية، انتهت بسيطرة القوات الحكومية على المحافظتين بعد أن كان الانتقالي قد فرض سيطرته عليهما مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.