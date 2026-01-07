اليمن: فقدان الاتصال بوفد الانفصاليين بعد توجهه للسعودية وقتلى بغارات للتحالف

قوات التحالف تابعت تحركات القوات الخارجة من المعسكرات، وتم رصدها أثناء تمركزها في مبان قريبة من معسكر الزند بمحافظة الضالع، حيث نفذت، فجر اليوم، ضربات استباقية محدودة بالتنسيق مع قوات الحكومة الشرعية ودرع الوطن.

أعلن الانفصاليون في اليمن الأربعاء انقطاع الاتصال بوفدهم الذي توجه إلى الرياض لإجراء محادثات، مطالبين السعودية بضمان سلامته. فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، لم يصعد على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض، وهرب إلى مكان غير معلوم، رغم إبلاغه رسميا بضرورة الحضور خلال 48 ساعة للمشاركة في مباحثات ترعاها السعودية لاحتواء التصعيد في الجنوب.

وقُتل أربعة مدنيين في ضربات نفّذها التحالف بقيادة السعودية، بحسب ما أفاد مصدران طبيان، فيما هاجمت القوة محافظة الضالع، معقل رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي الزبيدي.

وأكد مصدران طبيان في مستشفيي النصر والتضامن في الضالع سقوط أربعة قتلى "مدنيين" وستة جرحى في "حصيلة أولية" للقصف على المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن قيادة التحالف أبلغت الزبيدي بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2026 بالحضور إلى المملكة للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وقيادة التحالف، لبحث أسباب التصعيد والهجوم الذي شنته قوات المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضح المالكي أن الزبيدي أكد حضوره في 6 كانون الثاني/يناير، وتوجه وفد المجلس الانتقالي إلى المطار، حيث جرى تأخير إقلاع رحلة الخطوط الجوية اليمنية التي تقل الوفد لأكثر من ثلاث ساعات.

وخلال ذلك، توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف تفيد بقيام الزبيدي بتحريك قوات كبيرة، شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر، من معسكري حديد والصويلح باتجاه محافظة الضالع قبيل منتصف الليل.

وأضاف أن الرحلة غادرت لاحقا وعلى متنها عدد من قيادات المجلس الانتقالي، دون رئيسه عيدروس الزبيدي، الذي اختفى عن الأنظار وترك أعضاء وقيادات المجلس دون أي معلومات عن مكانه.

وأشار المتحدث إلى أن الزبيدي قام بتوزيع أسلحة وذخائر على عشرات العناصر داخل مدينة عدن، بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي، بهدف إحداث اضطرابات أمنية داخل المدينة.

وبناء على ذلك، طلب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، من قوات درع الوطن وقوات التحالف فرض الأمن ومنع أي اشتباكات داخل عدن، حفاظا على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وبيّن المالكي أن قوات التحالف تابعت تحركات القوات الخارجة من المعسكرات، وتم رصدها أثناء تمركزها في مبان قريبة من معسكر الزند بمحافظة الضالع، حيث نفذت، فجر اليوم، ضربات استباقية محدودة بالتنسيق مع قوات الحكومة الشرعية ودرع الوطن، بهدف تعطيل تلك القوات وإفشال محاولات توسيع رقعة الصراع وامتداده إلى الضالع.

وأكد التحالف التزامه بالعمل مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في عدن لدعم الأمن والاستقرار، ومواجهة أي قوات تستهدف المدن والمدنيين، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المعسكرات والتجمعات العسكرية في عدن والضالع حفاظاً على سلامتهم.

وكان من المقرر أن يتوجه الزبيدي على رأس وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى السعودية للمشاركة في مؤتمر الرياض المرتقب، الذي يهدف إلى عقد حوار بين مكونات الجنوب اليمني، بعدما كان المجلس قد أعلن في وقت سابق استعداده للمشاركة في المؤتمر، مشيداً بجهود المملكة لإنجاحه.

