عدن: إلغاء حظر التجوال وعودة الحركة إلى طبيعتها

أعلنت قوات "ألوية العمالقة" الموالية للمجلس القيادي الرئاسي باليمن إلغاء حظر التجوال في جميع مديريات العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وعودة حركة المواطنين والمركبات إلى وضعها الطبيعي.

وقالت القوات، في بيان، الجمعة، إن القرار صدر بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن صالح المحرمي، ونص على إلغاء القرار السابق الخاص بحظر التجوال، مع تكليف الجهات المختصة بتنظيم الحركة المرورية والحفاظ على الأمن والنظام العام.

وأوضحت أن الخطوة تأتي "في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده عدن، وفي إطار جهود تطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية وكانت ألوية العمالقة قد فرضت، الأربعاء، حظر تجوال ليلي في عدن ضمن إجراءات أمنية مؤقتة؛ في إطار سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار بها.

والخميس، أعلنت قوات "درع الوطن" (حكومية) عبر حسابها على منصة "فيسبوك"، وصولها إلى عدن لتعزيز الأمن وحماية المؤسسات العامة، بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وجاء ذلك بعد تسلم قوات "ألوية العمالقة" مهام تأمين مواقع حيوية في المدينة، بينها مطار عدن الدولي والقصر الرئاسي ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2025 تصاعدت مواجهات عسكرية بين المجلس الانتقالي - قبل حل نفسه - من جهة، والحكومة وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، بعدة محافظات شرقي وجنوبي اليمن.