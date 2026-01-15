اليمن: المجلس الرئاسي يقصي آخر أعضائه المدعومين من الإمارات

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المؤلف من ثمانية مقاعد، الخميس إسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس الذي يمثل السلطات المعترف بها دوليا والمدعوم من السعودية.

وكان البحسني آخر عضو في المجلس يحظى بدعم الإمارات، وهو أحد نواب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ما يعزز قبضة الرياض على الهيئة الرئاسية في البلاد المنهك بالنزاعات.

وجاء في نص بيان المجلس "صدر اليوم الخميس قرار مجلس القيادة الرئاسي... بإسقاط عضوية فرج سالمين البحسني من مجلس القيادة الرئاسي".

وقبل نحو أسبوع، أسقط المجلس الرئاسي عضوية رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي عيدروس الزبيدي واتّهمه بـ"ارتكاب الخيانة العظمى".

في كانون الأول/ديسمبر، تحرّك المجلس الانتقالي برئاسة الزبيدي للسيطرة على مناطق واسعة بينها محافظة حضرموت الغنية بالنفط والمهرة، قبل أن تجبره غارات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات موالية لها على الأرض على التراجع.

وعدّد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء "سبأ" الحكومية، أسباب إبعاد البحسني، ومن بينها "تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة"، إضافة إلى "الإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة".

وأجرى البحسني الأحد مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قال خلالها إنه من الصعب توحيد القوى الجنوبية تحت راية تحالف تقوده السعودية، غداة صدور إعلان بهذا الشأن من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وحضّ السعودية، التي دعت إلى إجراء حوار بين مختلف الفصائل بشأن قضية الجنوب، إلى إعطاء فرصة للجنوبيين للتشاور خارج المملكة "بعيدا عن الضغوطات التي ستمارس على المشاركين في حال عقد (الاجتماع) في الرياض".

وأعلن وفد من الانفصاليين، الذي كان توجه إلى الرياض لإجراء محادثات، الأسبوع الماضي حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما نفى هذا الأخير ذلك واتّهم السعودية باحتجاز أعضاء الوفد.

وتكوّن المجلس الانتقالي الجنوبي بهدف استعادة جنوب اليمن، الذي كان بالفعل دولة قائمة بذاتها من العام 1967 وحتى توحيده مع الشمال في 1990.

وتتشكّل الحكومة اليمنية، التي كان المجلس الانتقالي جزءا منها، من أطراف توحّدها معارضة الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن وغربه، بما في ذلك العاصمة صنعاء التي سيطروا عليها عام 2014.

وشهدت الحكومة اليمنية، التي كانت تنقسم بين مسؤولين مدعومين من أبو ظبي وآخرين من الرياض، ما يشبه عملية تطهير، إذ أُقيل وزراء موالون للإمارات وأُعلن توحيد الفصائل الجنوبية تحت القيادة السعودية.

مجلس القيادة الرئاسي يتعهد بمعالجة القضية الجنوبية في مؤتمر الرياض

تعهد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، بمعالجة منصفة للقضية الجنوبية عبر حوار شامل مرتقب في مؤتمر الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في العاصمة السعودية الرياض برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور الأعضاء سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وتلعب السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها لمبادرات الحوار، أبرزها مؤتمر الرياض، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية باليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه المملكة، لوضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية.

وناقش الاجتماع بالرياض التطورات الأخيرة في اليمن في ضوء ما وصفه بنجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وما ترتب عليها من استحقاقات سياسية وأمنية وإدارية.

واعتبر المجلس أن توحيد القرارين الأمني والعسكري واستلام المعسكرات يمثلان خطوة أساسية لحماية السلم الأهلي وصون الحقوق والحريات العامة، وتعزيز سلطة الدولة.

ورحب المجلس بالقرارات السيادية لإدارة المرحلة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال توحيد القوات على أسس وطنية ومهنية، بما يضمن حصر قراري السلم والحرب بيد الدولة وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، وفي مقدمتها "التهديد الحوثي المدعوم من النظام الإيراني".

وفي ما يتعلق بالقضية الجنوبية، شدد المجلس على التزام الدولة "بمعالجة عادلة" لها من خلال الحوار الجنوبي – الجنوبي المزمع عقده في الرياض، برعاية السعودية، وبتمثيل "شامل دون إقصاء، بما يعيد القرار إلى أصحابه ضمن إطار الدولة وسيادتها".

وأعرب المجلس عن تقديره لدور السعودية، بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة جهود خفض التصعيد وحماية المدنيين وتوحيد القرار العسكري والأمني.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني (قبل حل نفسه في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري) يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما تنفيه السلطات، وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.