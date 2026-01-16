استقالة رئيس الوزراء اليمني وتكليف محسن الزنداني بتشكيل حكومة جديدة

ذكر بيان المجلس الرئاسي أن الاستقالة، تهدف إلى "تعزيز وحدة القرار السيادي"، بعد "إسقاط الانقلاب"، وذلك بعد أن شهدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إقالات لوزراء مدعومين من أبو ظبي.

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية، أن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك قدم استقالته، وعُيّن وزير الخارجية، شائع محسن الزنداني، بدلا منه وكُلّف بتشكيل الحكومة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، تحرّك المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات للسيطرة على مناطق في جنوب اليمن، قبل أن تجبره غارات التحالف الذي تقوده السعودية، وقوات موالية لها على الأرض على التراجع.

وشهدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي كانت تحظى بدعم من السعودية والإمارات، إقالات لوزراء مدعومين من أبو ظبي، وأُعلن توحيد الفصائل الجنوبية تحت القيادة السعودية.

وذكر بيان المجلس الرئاسي أن الاستقالة، تهدف إلى "تعزيز وحدة القرار السيادي"، بعد "إسقاط الانقلاب".

وتواجه السعودية في الوقت الراهن مهمة توحيد الفصائل المتنافسة في جنوب اليمن، وتستعد لإجراء محادثات بين هذه الفصائل المختلفة، لإعادة تشكيل المشهد السياسي.