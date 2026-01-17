اليمن: الحكومة تبحث مع التحالف بقيادة السعودية خطة لإخراج المعسكرات من عدن

ناقش الاجتماع خطة إخراج المعسكرات العسكرية من داخل العاصمة المؤقتة، عدن، ووضعها في مواقع متفق عليها، على أن يُعلن عنها لاحقا. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني للمدينة، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

بحثت الحكومة اليمنية مع وفد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، السبت، خطة لإخراج المعسكرات العسكرية من داخل العاصمة المؤقتة، عدن، للحفاظ على طابعها المدني.

تغطية متواصلة على قناة "موقع عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة، عبد الرحمن شيخ، ووفدا برئاسة مستشار قائد القوات المشتركة في التحالف، فلاح الشهراني، وبحضور نائب رئيس هيئة الأركان العامة، أحمد البصر، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وناقش الاجتماع خطة إخراج المعسكرات من داخل المدينة، ووضعها في مواقع متفق عليها، على أن يُعلن عنها لاحقا.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الطابع المدني لمدينة عدن، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

وذُكر أن الخطة ستنفذ على 3 مراحل، وفق آليات جرى التوافق عليها، بما يراعي خصوصية عدن، واحتياجاتها الخدمية.

وأكد المجتمعون أن الأمن والاستقرار يشكلان أساسا لاستعادة دور عدن الاقتصادي والاستثماري، وتحسين الأوضاع المعيشية.

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي حل نفسه في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، من جهة، وقوات حكومية وتحالف دعم الشرعية من جهة أخرى، ليسيطر الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" الحكومية المحافظتين، وانتشرت في عدن، وفي الأثناء أعلنت سلطات أبين، وشبوة، ولحج، وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قبل حل نفسه، يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن الشمال، بدعوى تهميش الحكومات المتعاقبة للمناطق الجنوبية، وهو ما نفته السلطات، معلنة تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.