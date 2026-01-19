اليمن: 24 قتيلا بانفجار ألغام في 2025... وتحذير أممي من تدهور الأوضاع الإنسانية

أعلنت بعثة أممية مقتل 24 يمنيا بانفجار ألغام في عام 2025، وأنّ 38% من الضحايا من النساء والأطفال. وحذّرت الأمم المتحدة من عواقب خفض تمويل العمل الإنساني في اليمن، وما سوف يجرّه ذلك على السكان من أخطار.

قتل 24 شخصا في اليمن، أكثر من ثلثهم من النساء والأطفال، جرّاء انفجار ألغام ومخلّفات حربيّة؛ فيما حذرت الأمم المتحدة من عودة المجاعة، وتفشّي الأوبئة في البلاد حالَ تقليص التمويل.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونما) عبر منصة "إكس"، الإثنين، مقتل 24 يمنيا بانفجار ألغام في محافظة الحديدة غربي البلاد، خلال العام 2025.

وقالت في بيان لها، إنّها سجلت 24 حادثة متعلقة بالألغام، والمخلفات الحربية في الحديدة ‎خلال عام 2025، أسفرت عن إصابة 13 شخصًا، ومقتل 24 آخرين.

وأوضحت أنّ 38% من الضحايا من النساء والأطفال، لافتة إلى أنّ مديريات: حيس، والتحيتا، والدريهمي كانت الأكثر تضررا.

وأشارت إلى انخفاض أعداد الحوادث، والضحايا إلى أكثر من النصف، مقارنة بعام 2024.

ونبهت إلى بقاء اليمن، هذا العام، ضمن قائمة الدول الخمس الأولى عالميا الأكثر تضررا من الألغام الأرضية، والمخلفات الحربية، وكانت الحديدة المحافظة الأكثر تضررا في البلاد.

وحثّت البعثة الأممية في بيانها على "تكثيف جهود مكافحة الألغام لحماية المجتمعات المتضررة".

وتأسّست "أونمها"، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في كانون الأول/ ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية والحوثيين، الذي نتج عنه موافقة الطرفين على وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد مواجهات عنيفة بين الطرفين أدت إلى نزوح مئات الآلاف من المحافظة.

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لإعادة انتشار قوات الطرفين، ونزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وتفاهم لتهدئة القتال في تعز وفتح طرقها.

وتعثّر تنفيذ العديد من بنود هذا الاتفاق، وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية، والحوثيين بشأن مسؤولية عرقلة التقدم في مسار الاتفاق.

الأمم المتحدة: خفض التمويل سيزيد من تدهور الوضع الإنساني هذا العام

حذرت الأمم المتحدة، الإثنين، من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، قائلة إنّ المكاسب التي تحققت في مكافحة سوء التغذية، وتحسين الصحة مهددة بالتراجع بسبب خفض التمويل.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، للصحافيين في جنيف، إن "الأمر مقلق للغاية... ونتوقع أن تكون الأمور أسوأ بكثير في عام 2026".

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، سيحتاج نحو 21 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي، مقارنة بـ19.5 مليون العام الماضي. وأرجع هارنيس هذا التدهور إلى الانهيار الاقتصادي، وتعطل الخدمات الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم، والضبابية السياسية.

وأوضح هارنيس، أنّ التمويل الذي اعتادت الدول الغربية تقديمه لليمن يشهد تراجعا، مشيرا إلى الآمال في زيادة الدعم من دول الخليج.

وأضاف "من الواضح تماما أنّ السعودية قلقة جدا، وترغب في تقديم المزيد، لذا سنبحث هذا الأمر معها".

وخفضت الولايات المتحدة إنفاقها على المساعدات هذا العام، وقلص كبار المانحين الغربيين مساعداتهم مع تحولهم إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما أدى إلى أزمة تمويل للأمم المتحدة.

ويظل اليمن مركزا لإحدى أكبر العمليات الإنسانية في العالم، خلال عقد من حرب أهلية أدت إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي. وشهدت البلاد في الأشهر القليلة الماضية تصاعدا في التوتر بين السعودية والإمارات.

وقال هارنيس، إن "الأطفال يموتون، وسيزداد الأمر سوءا". وذكر أنه من المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد مع توقع ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وأضاف "على مدى 10 سنوات، تمكنت الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية من تحسين معدل الوفيات، وتحسين معدلات الأمراض... هذا العام، لن يكون الوضع كذلك".

اليمن عرضة للأوبئة

وأشار هارنيس إلى أنّ الأزمة الإنسانية في اليمن قد تهدد المنطقة بأمراض قابلة للانتشار عبر الحدود، مثل: الحصبة، وشلل الأطفال.

وكشف أنّه في عام 2025، جرى تقديم 680 مليون دولار للأمم المتحدة في اليمن، أي نحو 28% من الهدف المنشود.

وذكر هارنيس أنّ النظام الصحي، الذي دعمته الأمم المتحدة، والبنك الدولي طوال العقد الماضي، سيواجه نقصا حادا في التمويل، محذرا من أنّ البلاد ستصبح عرضة بشكل كبير لتفشي الأوبئة.

وأوضح أنّ عمليات الأمم المتحدة تقتصر حاليا على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأنّ وكالاتها غير قادرة على تقديم المساعدة للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والتي تمثل نحو 70% من الاحتياجات الإنسانية في البلاد.

ويتعقد الوضع الأمني لموظفي الأمم المتحدة، إذ جرى احتجاز 73 موظفا منذ عام 2021.

وأعلنت الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر عن نقل مقر منسقها المقيم في اليمن إلى مدينة عدن؛ عقب أكثر من أسبوع على احتجاز ما لا يقل عن 18 موظفا من الأمم المتحدة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال هارنيس "إن رؤية استجابتنا الإنسانية وهي مقيدة بهذا الشكل أمر مرعب".

وسبق أن قال مسؤولون حوثيون إنّ الحصانات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تكون غطاء للتجسس.