5 قتلى في تفجير استهدف قائدا عسكريا مواليا للسعودية في عدن

وذكر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أن "الجريمة الإرهابية الغادرة" أسفرت عن مقتل خمسة من أفراد القوات المسلحة وإصابة ثلاثة آخرين.

قتل خمسة أشخاص وأُصيب ثلاثة آخرون، الأربعاء، جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت موكب قائد الفصيل العسكري المدعوم من السعودية، العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية في قوات “العمالقة”، في مدينة عدن جنوب اليمن.

وأفاد مصدر أمني لوكالة فرانس برس بأن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق في منطقة جعولة شمال عدن انفجرت أثناء مرور موكب شكري، الذي نجا من الهجوم، فيما أكد مصدر طبي إصابته بشظايا في ساقه.

وأدانت الحكومة اليمنية التفجير، واعتبرته محاولة لإرباك الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن وتوحيد القرارين العسكري والأمني، في ظل مرحلة تشهد تقدماً بدعم سعودي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي في سياق توترات شهدها جنوب اليمن خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، قبل أن تتراجع قواته إثر تدخل التحالف الذي تقوده السعودية وقوات موالية لها.

كما ندد التحالف العربي بالهجوم، مؤكدا دعمه للجهود الأمنية لملاحقة المتورطين، فيما وصفت السفارة الأميركية في اليمن التفجير بـ"الهجوم غير المبرر".

في كانون الأول/ديسمبر، تحرّك المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للسيطرة على مناطق في جنوب اليمن وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى انفصال الجنوب، قبل أن تجبره غارات التحالف الذي تقوده السعودية وقوات موالية لها على الأرض على التراجع.

وتعاون لواء العمالقة مع قوات درع الوطن المدعومة سعوديا لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها الانفصاليون في جنوب اليمن.

ويسيطر حلفاء الرياض حاليا على معظم أراضي جنوب اليمن، ويهيمن المعسكر المدعوم من المملكة على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بعدما كانت سابقا منقسمة بين شخصيات مدعومة من الإمارات وأخرى مدعومة من السعودية.