اليمن: مطالَبة بكشف مصير المخفيّين وإغلاق السجون السرية

طالبت الرابطة بمعلومات عن أماكن احتجاز المخفيّين قسرًا في اليمن، وجمعهم بعائلاتهم، ومحاسبة المسؤولين عن السجون السرية، وما جرى فيها من انتهاكات وتعذيب للمعتقلين، وجعل قضيّتهم أولوية قصوى.

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الأحد، الجهات الحكومية بسرعة التنفيذ الجاد لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بشأن الكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية.

وقالت الرابطة في بيان، إنّ أي خطوات لإغلاق هذه السجون يجب أن تُسبق بالكشف الكامل عن أماكن وجود المخفيين قسرًا، وضمان سلامتهم، وتمكين ذويهم من الوصول إليهم، إضافة إلى فتح تحقيقات مستقلة، وشفافة في جميع حالات الإخفاء القسري والتعذيب، ومحاسبة المسؤولين عنها دون إفلات من العقاب.

كما دعت الرابطة محافظَ عدن إلى جعل ملف المختطفين، والمخفيين قسرًا أولوية قصوى، والعمل الجاد لإنهاء معاناة الضحايا، ووقف معاناة أسرهم التي استمرت لسنوات، واتخاذ إجراءات ملموسة تعكس إرادة حقيقية للإنصاف، وجبر الضرر.

وطالبت الرابطة بالإفراج الفوري عن كافة المخفيين قسرًا، والعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفًا، بما ينسجم مع القانون الوطني، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت الرابطة أنّ استمرار الصمت، أو التسويف في هذا الملف الإنساني الخطير يزيد من معاناة آلاف العائلات، ويقوّض الثقة بأي خطوات إصلاحية، مؤكدة أنّها ستواصل نضالها السلمي، والقانوني حتى كشف الحقيقة كاملة، وإنهاء ملف الإخفاء القسري بعدل وإنصاف.

ويشهد اليمن تدهورًا حادًّا في الوضع الحقوقي؛ نتيجة الصراع المستمر بين الحكومة اليمنية، والحوثيين، الذي سبّب اختطاف العديد من الصحافيين، والناشطين، والسياسيين واحتجازهم قسرًا.