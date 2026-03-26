زعيم الحوثيين: لن نتردد في اتخاذ موقف عسكري إذا استدعت الحرب ذلك

هدد زعيم الحوثيين بالانضمام للحرب إلى جانب إيران إذا استدعت ذلك، حيث قال إن "أي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك (...) كما في الجولات السابقة".

أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، أنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة لهم، في مواجهة الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها.

وقال في خطاب له "نحن كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء، في محنة اليمن (...) كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران وعلى مستوى عام هو محور المقاومة".

وأضاف "أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا" ضد إسرائيل وأميركا، و"أي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك (...) كما في الجولات السابقة".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير، لتردّ طهران بدفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية.

وامتنع الحوثيون، وهم جزء أساسي من ما يُسمى "محور المقاومة" الذي يضم فصائل حليفة لطهران في المنطقة، حتى الآن عن الانخراط في هذه الحرب.

وأضاف الحوثي "موقفنا واضح وصريح ضد أميركا وإسرائيل ولا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم".