الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في جنوب إسرائيل واستمرار عملياتهم في الأيام المقبلة

أعلن الحوثيون ليل السبت – الأحد، تنفيذ عملية عسكرية هي الثانية السبت "استهدفت عددا من الأهداف الحيوية والعسكرية" في جنوب إسرائيل بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيّرة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن "العملية تزامنت مع العمليات العسكرية" التي تنفذها إيران وحزب الله في لبنان "وحققت أهدافها بنجاح".

وأضاف "تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها وإطار تأديتها لواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه أحرار الأمة في جبهات المقاومة، وردا على جرائم العدو بحق أبناء الأمة وشعوبها وبلدانها، ستستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدو عن اعتداءاته وعدوانه".

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن صاروخ باليستي وآخر كروز وطائرة مسيّرة أطلقت من اليمن باتجاه البلاد السبت بعد إعلان انخراط الحوثيين في الحرب إلى جانب إيران.

وأعلن الحوثيون صباح، السبت، انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، وتنفيذ أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية طالت "أهدافا عسكرية حساسة" في جنوب إسرائيل، في إطار ما وصفوه بدعم وإسناد إيران وجبهات المقاومة في لبنان والعراق وفلسطين.

وقالوا إن العملية تأتي ردا على "استمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب المجازر" في تلك الساحات، وأشاروا إلى أن عملياتهم "ستستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة" و"حتى يتوقف العدوان على كافة جبهات المقاومة".