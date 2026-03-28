الحوثيون يهددون بالانخراط في الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران

حذر الحوثيون أميركا وإسرائيل من استمرار الهجمات على إيران واستخدام البحر الأحمر، وهددوا بالانضمام والانخراط في الحرب المندلعة بالشرق الأوسط منذ 28 شباط/ فبراير الماضي.

هدد الحوثيون في اليمن ليل الجمعة – السبت، بالانخراط في الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرين إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان مصور "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيلَ ضد الجمهوريةِ الإسلاميةِ في إيران ومحور الجهاد والمقاومة"، و"استمرار التصعيد ضد الجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة"، و"استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قِبل أميركا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وضد أي بلد مسلم، فلن نسمحَ بذلك".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير، لتردّ طهران بدفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية.

وامتنع الحوثيون، وهم جزء أساسي من ما يُسمى "محور المقاومة" الذي يضم فصائل حليفة لطهران في المنطقة، حتى الآن عن الانخراط في هذه الحرب.

جاءت التصريحات بعد يوم من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للحوثيين، في مواجهة الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها.

وقال في خطاب له "نحن كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء، في محنة اليمن (...) كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران وعلى مستوى عام هو محور المقاومة".

وأضاف أن "أي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك (...) كما في الجولات السابقة".