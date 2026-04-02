الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع إيران وحزب الله ضد أهداف إسرائيلية... تدخلنا بالحرب تدريجي

قال الحوثيون إنهم نفذوا عملية مشتركة مع إيران وحزب الله، استهدفت أهدافا حيوية في منطقة تل أبيب، وهو الهجوم الرابع لهم منذ انخراطهم بالحرب إلى جانب إيران.

أعلن الحوثيون مساء، الخميس، أنهم هاجموا "أهدافا حيوية" وسط إسرائيل، بدفعة من الصواريخ الباليستية بالاشتراك مع إيران وحزب الله.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الهجوم نفذ بدفعة من الصواريخ الباليستية، واستهدف أهدافا إسرائيلية حيوية في منطقة تل أبيب، وأشار إلى أنه جاء بالاشتراك مع إيران وحزب الله، وأنه "حقق أهدافه".

ولفت سريع إلى أن تدخل الحوثيين في المواجهة "تدريجي"، واستدرك أنهم سيتعاملون مع التطورات وفق مسار التصعيد أو التهدئة.

وهذا الهجوم الرابع للحوثيين منذ اصطفافهم إلى جانب إيران في الحرب عليها السبت الماضي، بعد 3 هجمات سابقة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت "أهدافا عسكرية حساسة وحيوية" جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، أطلق الحوثيون صاروخا باتجاه إسرائيل، دوت على إثره صافرات الإنذار في جنوبها، وتحدثت تقارير إسرائيلية عن اعتراض الدفاعات الجوية للصاروخ.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، أسفرت الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران عن آلاف القتلى والجرحى، واغتيال قادة أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تستهدف ما تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول الخليج، لكن هذه الدول أعلنت أن بعض تلك الهجمات خلّفت قتلى وجرحى مدنيين وأضرت بأعيان مدنية.

كما يطلق حزب الله صواريخ ومسيرات على إسرائيل منذ انضمامه إلى الحرب في 2 آذار/ مارس الماضي، وأسفر عن آلاف الشهداء والجرحى وأكثر من مليون نازح.