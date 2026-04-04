بصاروخ انشطاري ومسيّرات: الحوثيون يعلنون استهداف مطار "بن غوريون" وأهدافا حيوية بإسرائيل

أعلن الحوثيون استهداف مطار "بن غوريون" وأهداف حيوية وعسكرية في إسرائيل، بواسطة صاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيّرة، وقالوا إن العملية الخامسة لهم "حققت أهدافها بنجاح".

أعلن الحوثيون مساء، السبت، أنهم نفذوا عملية عسكرية هي الخامسة منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، وقالوا إنها استهدفت مطار "بن غوريون" وأهدافا حيوية وعسكرية في إسرائيل.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن العملية نفذت بصاروخ باليستي انشطاري وعدد من الطائرات المسيّرة، واستهدفت مطار "بن غوريون" في منطقة تل أبيب، وأهدافا حيوية وعسكرية إسرائيلية.

وأشار إلى أن العملية كانت مشتركة مع الحرس الثوري والجيش الإيراني وحزب الله في لبنان، وقال إنها "حققت أهدافها بنجاح".

وأكد سريع "مستمرون في عملياتنا العسكرية ضمن محور المقاومة حتى يتحقق النصر".

يأتي ذلك بعدما دوت صافرات الإنذار مساء، السبت، في مدينة تل أبيب وضواحيها إثر إطلاق صاروخ من اليمن، فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة.