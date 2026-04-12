تقرير: مسلحون يحاولون الصعود إلى سفينة شراعية قبالة سواحل اليمن بمنطقة الحديدة

قارب صغير يقل 10 إلى 12 شخصا، بينهم مسلحون بأسلحة آلية، يحاول إيقاف سفينة شراعية قرب الحديدة. القبطان يرفض التوقف ويطلق شعلة تحذير، والهيئة البريطانية تفتح تحقيقا وتنصح بالحذر.

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إن مسلحين حاولوا الصعود على متن سفينة شراعية كانت تبحر على بعد 54 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها تلقت بلاغا عن حادث في الموقع ذاته، مضيفة أن قاربا صغيرا اقترب من السفينة الشراعية وكان على متنه ما بين 10 و12 شخصا، بينهم 4 إلى 5 مسلحين بأسلحة آلية.

وذكرت أن طاقم القارب طلب من السفينة التوقف، وعندما رفض القبطان الاستجابة لطلبهم، حاول المسلحون الاقتراب منها بغرض الصعود على متنها.

وأضافت الهيئة أن قبطان السفينة أطلق شعلة ضوئية تحذيرية، ما أجبر القارب على التراجع ومغادرة المنطقة، مشيرة إلى أنها نصحت جميع السفن المارة في محيط الحادث بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، بينما أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن التحقيق جار بشأنه.

ويأتي الحادث في منطقة غالبا ما ترتبط فيها مهاجمة السفن بتصعيد من جماعة الحوثي. إذ كشفت مصادر عسكرية يمنية، الخميس، عن قيام الجماعة بنصب منصات إطلاق مسيرات ونشر بطاريات صواريخ متنوعة على طول سواحل محافظة الحديدة.

ونقلت "قناة اليمن" الرسمية عن تلك المصادر أن الجماعة دفعت بتعزيزات إلى مواقع عناصرها في المحافظة، شملت نشر فرق متخصصة في الألغام.

وتتصاعد هذه التطورات في ظل توتر إقليمي متزايد، بعد دخول جماعة الحوثي أواخر آذار/ مارس الماضي على خط المواجهة دعما لإيران ضد حرب إسرائيل والولايات المتحدة على الأخيرة، إضافة إلى هجمات إسرائيلية مستمرة على "حزب الله" في لبنان.

وتدور مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب، بما قد يؤدي إلى إغلاق أو اضطراب الملاحة في مضيق باب المندب الحيوي، لا سيما في ظل تقييد إيران منذ 2 آذار/ مارس الماضي للملاحة في مضيق هرمز الإستراتيجي لمرور ناقلات النفط والغاز.

وتتزامن هذه التطورات مع دخول الهدنة الأميركية الإيرانية يومها الخامس منذ إعلانها الأربعاء الماضي، إذ أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة أسبوعين مع إيران، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 شباط/ فبراير الماضي، والتي خلفت آلاف القتلى والجرحى.