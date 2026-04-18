اليمن: الأمم المتحدة تحذّر من مجاعة تهدد 18 مليونًا مع تراجع المساعدات

حذّرت الأمم المتحدة من خطر انزلاق نحو 18 مليون يمني إلى المجاعة مع نقص التمويل وتراجع المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى دعم عاجل.

حذّرت الأمم المتحدة، السبت، من انزلاق نحو 18 مليون يمني إلى المجاعة، بسبب تراجع المساعدات جرّاء نقص كبير في التمويل.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، نشره عبر منصة "إكس".

الذي قال "يدخل اليمن عام 2026 عند نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج 22.3 ملايين شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية".

وأضاف "تجبر الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول الإنساني، الشركاء على تقليص الدعم المنقذ للحياة".

ونبّه البيان، إلى أنّه "بدون تحرك عاجل، ستُزهق أرواح، وسيتزعزع استقرار المجتمعات، وستقترب الأنظمة الأساسية في البلد من الانهيار".

ولفت إلى أنّ "الاستجابة الممولة تمويلًا جيّدًا، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ أمران بالغا الأهمية لمنع اليمن من الانزلاق إلى كارثة أعمق".

وحذّر البيان من أنّ عدم التحرك العاجل؛ "سيدفع أكثر من 18 مليون شخص إلى جوع شديد مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانزلاق المزيد من المناطق نحو ظروف الطوارئ الكارثية".

وبيّن أنّ استمرار أزمة التمويل "يعني أنّ 19.3 ملايين شخص سيواجهون مخاطر صحية متصاعدة، إذ ما يقرب من 40% من المرافق الصحية تعمل جزئيًّا فقط، أو لا تعمل على الإطلاق".

وأوضح البيان، أنّ "برنامج الاستجابة الإنسانية لعام 2026 يتطلب مبلغ 2.16 مليار دولار، لتقديم مساعدات منقذة للحياة لـ12 مليون امرأة ورجل وطفل في جميع أنحاء اليمن".

وأكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، أنّ عمل المانحين اليوم ينقذ الأرواح ويحميها، ويساهم في استقرار المجتمعات، ويمنع التكاليف المستقبلية التي ستكون أعلى بكثير من الاستثمار المطلوب الآن.

وبالرغم من بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022 تهدئة بعد الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 11 عامًا.

التي أدت إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، بما في ذلك القطاع الصحي، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.