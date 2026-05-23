اليمن: خلافاتنا مع الإمارات "مؤقتة" ولا نسعى للتصعيد

"الخلافات نشأت عند دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبمجرد توقف هذا الدعم، لم تعد لدى الحكومة اليمنية أي مشاكل مع الإمارات".

قال نائب وزير الخارجية اليمني، مصطفى نعمان، إن بلاده تعتبر الخلافات مع الإمارات "مؤقتة"، وإنها "لا تسعى للتصعيد معها".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة مدريد إلى وكالة "إيفي" الإسبانية، أعاد نشرها موقع وزارة الخارجية اليمنية، الجمعة.

يذكر أنه في 3 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإمارات استكمال عودة جميع قواتها المسلحة من اليمن. وجاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع أبوظبي، ومطالبته جميع القوات الإماراتية بالخروج من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.

وشدد نعمان على أن "اليمن غير مهتم بتصعيد التوترات معها منذ توقف دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)".

وأوضح أن "الحكومة اليمنية غير مهتمة بتصعيد التوترات مع الإمارات، بل على العكس، أوقفنا الحملات الإعلامية المعادية".

وأشار إلى أن" الحكومة اليمنية لا تزال تُقدّر الدور الذي اضطلعت به دولة الإمارات العربية المتحدة في طرد الحوثيين من عدة مناطق جنوبي البلاد، فضلاً عن مشاركتها في حماية مواقع استراتيجية كبحر العرب (جنوب اليمن) وتعز (جنوب غربي اليمن)".

ولفت نعمان، إلى أن "السفير اليمني لدى الإمارات يواصل أداء مهامه بشكل طبيعي، وأن العمال اليمنيين في الأراضي الإماراتية يواصلون تنقلهم وعملهم دون قيود".

وتابع: "الخلافات نشأت عند دعم الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وبمجرد توقف هذا الدعم، لم تعد لدى الحكومة اليمنية أي مشاكل مع الإمارات".

ومطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، شهدت مناطق في شرق وجنوب اليمن مواجهات عسكرية بعدما شن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يطالب (قبل حل نفسه) بانفصال الجنوب، هجومًا على محافظتي حضرموت والمهرة وسيطر عليهما، قبل أن تتمكن القوات الحكومية بدعم من التحالف بقيادة السعودية من استعادة السيطرة عليهما مطلع يناير الماضي.

وأعلن التحالف العربي في اليمن، في 8 يناير، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، عيدروس الزبيدي، هرب من عدن إلى الإقليم الانفصالي في الصومال بحرا، ثم إلى الإمارات جوا.

ويواجه الزبيدي، ملاحقة قانونية، بعد أن أعلن مجلس القيادة الرئاسي، إسقاط عضويته في المجلس، وإحالته إلى النائب العام لـ"ارتكابه الخيانة العظمى".