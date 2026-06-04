زعيم الحوثيين: واشنطن تسعى لإدخال المنطقة في معركة شاملة ونحن مستعدون لأي تصعيد

قال زعيم الحوثيين إن قواته مستعدة لأي تصعيد أو تطورات، وأكد أنهم على "تنسيق تام" مع "محور المقاومة" بشأن ما يحدث في لبنان والأراضي الفلسطينية.

اتهم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، الولايات المتحدة بالسعي لإدخال المنطقة في معركة شاملة، مشددا على جاهزية قواته لأي تصعيد أو تطورات.

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وقال الحوثي في كلمة مصورة "نؤكد جهوزيتنا للتصدي للأعداء، وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن".



وأضاف أنهم على "تنسيق تام" مع حلفائهم في "محور المقاومة" حول ما يحدث في لبنان والأراضي الفلسطينية، وبشأن الإجراءات الأميركية "الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك".



وحذر الحوثي، "القوى والجهات في المنطقة من التوريط الأميركي لهم للقتال في خدمة إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين وقوفهم بجانب حزب الله في اتخاذ القرار المناسب تجاه الاتفاق الموقع بين "السلطة في بيروت" وإسرائيل، على حد تعبيرها.



وأشارت إلى أن الحل الأمثل الذي أثبت جدواه طوال العقود الماضية هو "المقاومة" حتى يتحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي اللبنانية.

وفي ختام 4 جولات تفاوض بواشنطن، أعلن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، الخميس، عن إعلان نوايا حول اتفاق لوقف لإطلاق النار ينتظر موافقة الأطراف ويتضمن وقفا كاملا لنيران حزب الله وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وعلى خلفية الحرب على إيران، تنفذ إسرائيل منذ 2 آذار/ مارس الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 شهيدا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.