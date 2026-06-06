اليمن: مسيرات مجهولة تحلق فوق مواقع حساسة شرقي البلاد

لم تصدر سلطات حضرموت أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المسيرات.

أفاد مصدر عسكري حكومي يمني بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش تصدت، السبت، لثلاث طائرات مسيرة مجهولة الهوية بعد رصدها تحلق فوق مواقع عسكرية ومنشآت حيوية في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن المصدر قوله إن المضادات الجوية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية تعاملت مع المسيّرات بعد رصدها في أجواء منطقة خلف شرقي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وأوضح أن الطائرات كانت تحلق بالقرب من مقار حكومية ومنشآت وصفها بالحيوية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن عملية التصدي جاءت ضمن الإجراءات الأمنية الرامية إلى حماية المنشآت السيادية في المحافظة.

ولم تصدر سلطات حضرموت أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المسيرات.

ويأتي ذلك بعد يومين من محاولة استهداف مقر عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي بواسطة طائرات مسيّرة، وفق ما أوردته الوكالة.

يذكر أنه في عام 2022، هاجمت جماعة الحوثي موانئ نفطية واقعة تحت سيطرة الحكومة في محافظتي حضرموت وشبوة، ما أدى إلى توقف تصدير النفط حتى اليوم، وتكبد البلاد خسائر مالية كبيرة جراء ذلك.

وكانت الحكومة اليمنية استعادت السيطرة على محافظة حضرموت في كانون الثاني/ يناير الماضي بعد أن سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي قرابة شهر.

وعقب استعادة سيطرة الحكومة على حضرموت بدعم من تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية، أعلن المجلس الانتقالي حل نفسه وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية، وسط معارضة من بعض القيادات.