الحوثيون يعلنون استهداف مواقع في يافا وحظر ملاحة على اسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله تنفيذ هجوم صاروخي استهدف مواقع إسرائيلية في منطقة يافا، كما أعلنت فرض قيود على الملاحة المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مع التهديد بمواصلة العمليات العسكرية خلال الفترة المقبلة.

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، يحيى سريع، أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية استهدفت أهدافا حساسة إسرائيلية في منطقة يافا المحتلة، باستخدام دفعة صاروخية قالت إنها أصابت أهدافها بدقة.

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وأضاف سريع أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بالتصدي للعدوان الأميركي والإسرائيلي على ما سماه “محور الجهاد والمقاومة” في عدة دول، مشيرا إلى استمرار العمليات العسكرية “ما دام العدوان والحصار مستمرين”.

وفي السياق ذاته، أعلن فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، مؤكدا اعتبار أي تحركات إسرائيلية في المنطقة أهدافا عسكرية اعتبارا من لحظة صدور البيان.

كما شدد على أن الجماعة ستواجه التصعيد بالمثل، مع التهديد بمواصلة وتوسيع العمليات العسكرية خلال المرحلة المقبلة، قائلا "عملياتنا ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والاشتراك مع محور المقاومة".

وشدد على حق الشعب اليمني وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي.

وقال: "لن نقف مكتوفي الأيدي أمامَ الحصار الظالم على شعبِنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطينَ وغزة وإيران ولبنانَ والعراق"

وأكد أن كل محاولاتِ العدوّ ستبوء بالفشلِ، وإن عملياتِ جماعة الحوثي مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محورِ الجهادِ والمقاومةِ.

وفجر الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك عقب غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في وسط وغرب إيران.

وأوضح الجيش، في بيان عبر منصة “تليغرام”، أن أنظمة الدفاع الجوي باشرت عملية اعتراض التهديد، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها ومناطق في جنوب البلاد عقب رصد الإطلاق. لاحقًا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش تمكن من اعتراض الصاروخ.