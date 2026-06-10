تبادل إطلاق نار بين زورق وسفينة شحن قبالة سواحل اليمن

وقع تبادل إطلاق نار بين مسلحين على متن زورق صغير مع سفينة شحن جنوب غربي منطقة بلحاف في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، فيما لم تتوفر معلومات بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية صباح اليوم، الأربعاء، أن مسلحين على متن زورق صغير تبادلوا إطلاق النار مع فريق الأمن التابع لسفينة شحن قبالة سواحل اليمن.

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وقالت الهيئة (UKMTO) عبر منصة شركة "إكس" إنها تلقت بلاغا عن حادثة وقعت على بعد 88 ميلا بحريا جنوب غربي منطقة بلحاف في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وأوضحت أن سفينة شحن أفادت بأن زورقا صغيرا على متنه ستة مسلحين اقترب منها، ودار تبادل لإطلاق النار بين الزورق وفريق الأمن التابع للسفينة، ما دفع الزورق الصغير إلى التراجع.

ولم تتوفر معلومات إضافية بشأن العلم الذي ترفعه السفينة ولا وجهتها.

وحتى إعداد هذه السطور لم تصدر إفادة من الحوثيين في هذا الشأن.

وأعلن الحوثيون يوم الإثنين الماضي، فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرين أي تحركات إسرائيلية في المنطقة أهدافا عسكرية.

وسبق أن استهدف الحوثيون مرارا ما قالوا إنها سفن شحن تابعة لإسرائيل أو متوجهة إليها، دعما لقطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة التي بدأتها تل أبيب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين.