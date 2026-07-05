مقتل 14 جنديا يمنيا جنوب الحديدة

شهدت جبهة الساحل الغربي في اليمن تصعيدا عسكريا جديدا أسفر عن مقتل 14 جنديا من القوات الحكومية خلال مواجهات مع الحوثيين في منطقة حيس جنوب الحديدة، قبل أن تعلن القوات الحكومية استعادة السيطرة على الوضع وانتهاء الاشتباكات.

قتل 14 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وفق ما أفاد به مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد.

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وقال المسؤول "تمكنا من صد هجوم للحوثيين أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت لساعات فجر السبت وأُجبر العدو على التراجع بعد تلك الاشتباكات" في منطقة حيس.

وأضاف أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، من دون تحديد عدد.

وأكد انتهاء المواجهات و"عودة الهدوء في المنطقة".

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها العاصمة صنعاء في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده السعودية الى جانب قوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.

وقد أودى هذا النزاع بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، وتسبب في أزمة إنسانية واسعة النطاق في هذا البلد الأفقر في شبه الجزيرة العربية، رغم أن القتال متوقف عمليا منذ الهدنة المبرمة برعاية الأمم المتحدة عام 2022.

والجمعة، هدد الحوثيون بضرب مطارات ومنشآت سعودية في حال تعرضهم لأي هجوم سعودي، واتهموا الرياض بانتهاك مجالهم الجوي بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.