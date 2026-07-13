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13/07/2026 - 15:27

غارات على مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية والحوثيون يهددون السعودية بالرد

غارات نسبت إلى السعودية على مطار صنعاء في اليمن استهدفت مدرجي الهبوط والإقلاع فيه لمنع هبوط طائرة إيرانية، فيما هدد الحوثيون بالرد معتبرين أن السعودية أنهت بذلك مرحلة خفض التصعيد وأعلنت بداية الحرب.

غارات على مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية والحوثيون يهددون السعودية بالرد

من هجوم سابق على مطار صنعاء (توضيحية - Gettyimages)

استهدفت عدة غارات مطار صنعاء في اليمن لمنع هبوط طائرة إيرانية بعد ظهر اليوم، الإثنين، ونسب الحوثيون الغارات إلى السعودية وهددوا بأنها "لن تمر دون رد وعقاب".

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وأوردت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "العدوان السعودي استهدف مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي"، قبل أن يعلن وزير النقل في حكومة الحوثيين هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إنه "في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية، منهيا بذلك مرحلة خفض التصعيد وعليه تحمل عواقب عدوانه".

وهدد قائلا "نؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد أو عقاب".

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها، استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية، مشيرة إلى أن الحوثيين منعوا طائرات وطنية يمنية من الهبوط وأصرت على انتهاك إيران أرض اليمن.

وأوردت وكالة "فارس" الإيرانية، أن الطائرة توجهت إلى مطار الحديدة في غرب اليمن بعد الهجوم السعودي على مطار صنعاء.

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