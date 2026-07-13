اليمن: مقتل ضابط من الحوثيين في مواجهات مع قوات حكومية

قتل ضابط من الحوثيين في مواجهات مع القوات التابعة للحكومة اليمنية، ولم تقدم وكالة يمنية بشأن مكان وزمان مقتله، كما لم يصدر تعليق من القوات الحكومية حول الأمر.

أعلن الحوثيون مقتل أحد ضباطهم، في مواجهات مع القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

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وأوردت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أنه جرى في العاصمة صنعاء "تشييع الملازم ثاني محمد غادر الريامي".

وأضافت أن الريامي قتل "وهو يؤدي واجبه الوطني"، في إشارة إلى مقتله خلال مواجهات مع القوات الحكومية.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل بشأن مكان وزمان مقتل الريامي، كما لم يصدر تعليق من القوات الحكومية حول الأمر.

ويأتي ذلك في ظل حالة استنفار عسكري يشهدها الجانبان منذ أيام، وسط حديث متبادل عن رفع مستوى الجاهزية والاستعداد تحسبا لأي تطورات ميدانية محتملة.

ورغم بعض المواجهات بين فترة وأخرى، يشهد اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة الشرعية، وعناصر الحوثيين الذين يسيطرون على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.

واندلعت الحرب اليمنية عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء، قبل أن تتوسع المعارك مطلع عام 2015 مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للحكومة، بناء على طلبها.