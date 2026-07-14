هل يدفع التصعيد الأخير نحو انهيار الهدنة بين السعودية والحوثيين؟

يضع تجدد الضربات بين الحوثيين والسعودية هدنة عام 2022 أمام أخطر اختباراتها، وسط استمرار المحادثات واستعداد الطرفين لاحتمال العودة إلى الحرب واتساع المواجهة إلى البحر الأحمر.

اقتربت السعودية والحوثيون في اليمن من استئناف المواجهة العسكرية، بعد تبادل الاتهامات والهجمات خلال الأيام الأخيرة، في تطور يهدد بإنهاء هدنة غير معلنة صمدت عمليًا منذ عام 2022.

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وبحسب تقرير لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، رأى محللون أن الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية، وهي الأولى بهذا الحجم منذ أربع سنوات، تمثل تحولًا جديًا قد يعيد الطرفين إلى الحرب، رغم استمرار قنوات الاتصال بينهما.

وأعلن الحوثيون، الإثنين، استهداف مطار أبها في جنوب السعودية، بعد ساعات من استهداف الرياض مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة إيرانية من الهبوط. وقال الحوثيون إن الطائرة كانت تقل وفدًاعائدًا من مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، علي خامنئي.

واعتبر الباحث في مركز "تشاتام هاوس" في لندن، فارع المسلمي، أن التطورات "لا يمكن الاستهانة بها"، مضيفًا أن الهجمات الأخيرة "وضعت نهاية رسمية للهدنة" التي استمرت إلى حد كبير، رغم انتهاء مدتها القانونية.

وكان الحوثيون قد سيطروا على صنعاء عام 2014، عقب هجوم شنوه على القوات الحكومية، قبل أن يوسعوا نفوذهم إلى مناطق واسعة من اليمن.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في الحرب دعمًا للحكومة اليمنية، ما أدى إلى اتساع النزاع وتحوله إلى حرب مدمرة استمرت سنوات.

وتوصل الطرفان إلى هدنة لمدة ستة أشهر عام 2022، لكنها استمرت عمليًا بعد انتهاء مدتها، وتعززت إثر استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في آذار/ مارس 2023.

وأوقفت الهدنة جولة من الحرب أودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص وتسببت بأزمة إنسانية واسعة، من دون أن تؤدي إلى تغيير موازين السيطرة أو إزاحة الحوثيين من صنعاء.

وفي أعقاب استهداف مطار أبها، نقلت الوكالة عن مصدر خليجي مطلع قوله إن "الجيش السعودي سيرد بكل قوة ومن دون هوادة على الهجوم على مطار أبها المدني".

وأضاف المصدر أن "الأعيان المدنية السعودية خط أحمر".

من جانبه، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن الهجوم على مطار أبها نُفذ "بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

وحذّر سريع شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية "قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء".

في المقابل، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية أن الدفاعات الجوية "تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية" أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

وكان التوتر قد بدأ بالتصاعد قبل هجوم أبها، بعدما اتهم الحوثيون السعودية باستهداف طائرة إيرانية هبطت في صنعاء وأقلعت منها وعلى متنها وفد متجه إلى تشييع خامنئي.

وتعكس هذه التطورات قابلية اتساع الحرب الإقليمية إلى ساحات إضافية، بالتزامن مع تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

وتستهدف إيران دولًا في المنطقة حليفة لواشنطن ردًا على الهجمات الأميركية، فيما يبدو أنها تسعى، بمساعدة الحوثيين، إلى تحدي سيطرة التحالف الذي تقوده السعودية على الأجواء اليمنية.

وتمثلت الخطوة في إرسال طائرة مباشرة من طهران إلى صنعاء وعودتها من دون طلب تصريح مسبق من التحالف.

وكانت الطائرات الداخلة إلى الأجواء اليمنية، طوال أكثر من عقد، مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية.

وأصدر الحوثيون خلال الأشهر الماضية تحذيرات متكررة بأنهم سيردون إذا تعرضوا للاستهداف في إطار الحرب بين إيران والولايات المتحدة.

ورغم شنهم هجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر خلال الحرب على غزة، فإنهم لم يستهدفوا، حتى التطورات الأخيرة، مواقع في الخليج، وظلوا إلى حد كبير خارج المواجهة الأميركية الإيرانية.

وقال محمد الباشا، من شركة "باشا ريبورت" الأميركية المتخصصة في استشارات المخاطر، إن السعودية والحوثيين لا يزالان منخرطين في محادثات، رغم التصعيد الأخير.

وأضاف أن الطرفين يستعدان في الوقت نفسه لاحتمال العودة إلى الحرب إذا فشلت المفاوضات، مؤكدًا أن "المناقشات بشأن ملف اليمن استمرت من دون انقطاع منذ الجولة الأخيرة من التصعيد".

وقبل تبني الهجمات الأخيرة، نشر الحوثيون تسجيلًا دعائيًا تضمن صور أقمار اصطناعية لمطارات وموانئ سعودية، ووضعت عليها علامات باعتبارها أهدافًا محتملة، مع التهديد بالرد.

ويمتلك الحوثيون، من مناطق سيطرتهم الجبلية المطلة على البحر الأحمر، القدرة على تعطيل حركة الملاحة واستهداف منشآت تصدير سعودية على الساحل، تمر عبرها ملايين براميل النفط يوميًا.

وتوقع المسلمي أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الهجمات السعودية على الحوثيين، مضيفًا: "لن أفاجأ إذا رد الحوثيون في البحر الأحمر".

وقد يؤدي انتقال المواجهة إلى البحر الأحمر أو منشآت الطاقة إلى تداعيات اقتصادية واسعة، خصوصًا بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية، إثر تجدد الضربات بين واشنطن وطهران.

وأدت التطورات الإقليمية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام عالميًا، فيما قد يفاقم استهداف الموانئ أو خطوط التصدير السعودية الضغوط على أسواق الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

وفي اليمن، تثير احتمالات عودة الحرب مخاوف السكان بعد سنوات من القتال والتدهور الاقتصادي والإنساني.

وقال محمد، وهو عامل يبلغ 37 عامًا في مطعم بمدينة الحديدة: "ما يخيفني أن الحرب قد تندلع فجأة في أي لحظة، وتستمر من دون توقف".

وأضاف: "لكن ليس من الواضح متى سيحدث ذلك".