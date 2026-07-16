إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا هاجمت أميركا منشآت الطاقة

طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية.
وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة الجمهورية الإسلامية، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين مع إيران.، حسبما نقلت وكالة رويترز عنهم اليوم، الخميس.
وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، وهو ما لم تشر إليه أي تقارير سابقا.
ولم تقدم المصادر مزيدا من التفاصيل بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية.
ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الخارجية الإيرانية أو متحدث باسم الحوثيين.