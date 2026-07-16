إيران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا هاجمت أميركا منشآت الطاقة

وفقا لمصدرين إيرانيين ومصدر من إحدى دول المنطقة، فإنه ‌تم ⁠إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، وليس واضحا ما إذا كان ذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي، ⁠دونالد ترامب، أمس، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية

طلبت إيران من الحوثيين في اليمن ‌الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة ​هجوما على البنية التحتية ​للطاقة في إيران، وهو ما يشكل ⁠تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة ​العالمية.

وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر ​مطلع من إحدى دول المنطقة، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الفكرة نوقشت ​داخل قيادة الجمهورية الإسلامية، وتم ​إبلاغ الحوثيين المتحالفين مع إيران.، حسبما نقلت وكالة رويترز عنهم اليوم، الخميس.

وأضافت المصادر أنه ‌تم ⁠إبلاغ الحوثيين بطلب طهران في الآونة الأخيرة، وهو ما لم تشر إليه أي تقارير سابقا.

ولم تقدم ​المصادر مزيدا ​من التفاصيل ⁠بشأن كيفية إيصال الطلب أو ما إذا كان ​ذلك بعد تهديد الرئيس ​الأميركي، ⁠دونالد ترامب، أمس، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

ولم يتسن الحصول ⁠على ​تعليق بعد من وزارة ​الخارجية الإيرانية أو متحدث باسم الحوثيين.