تصعيد جديد في اليمن.. دعوات للحسم وتهديدات بالرد

يتواصل التصعيد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط تبادل رسائل سياسية وعسكرية حادة، في وقت لوّح مجلس القيادة الرئاسي بالحسم العسكري واستعادة مؤسسات الدولة، فيما أكدت الجماعة أنها رفعت جاهزيتها العسكرية وأن خياراتها "مفتوحة" إذا استمر ما تصفه بالحصار.

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وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، نقلت عن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، قوله، الجمعة، إن الوقت قد حان لاستعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي، معتبرا أن كلفة السعي إلى السلام معها أصبحت أعلى من كلفة مواجهتها، بحسب تعبيره، وأن ما وصفها بـ"المعركة المصيرية" تستدعي رفع الجاهزية وتوحيد الصفوف وإنهاء الانقسامات، داعيا القوى اليمنية إلى الاصطفاف خلف هدف استعادة الدولة.

في المقابل، نظمت جماعة الحوثي، الجمعة، مظاهرات حاشدة في صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، استجابة لدعوة زعيمها عبد الملك الحوثي، تحت شعار "جمعة التحذير والنفير".

وقالت الجماعة، في بيان ختامي للمظاهرات نشرته وكالة "سبأ" التابعة لها، إنها ستتعامل مع استمرار الحصار باعتباره "حربا مكتملة الأركان"، مضيفة أن مطلبها يتمثل في تطبيق معادلة "الحصار بالحصار، والمطار بالمطار، والموانئ بالموانئ"، كما دعت إلى رفع مستوى الرد، مؤكدة أن أنصارها في أعلى درجات الجاهزية لتقديم الدعم لجبهات القتال.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع في حكومة الحوثيين، محمد العاطفي، أن قوات الجماعة رفعت مستوى جاهزيتها خلال الأيام الماضية، وأنها مستعدة لتنفيذ أي توجيهات تصدر عن زعيم الجماعة إذا استمر الحصار، مؤكدا أن الخيارات العسكرية ما تزال مفتوحة وأن مختلف تشكيلات القوات في حالة استعداد كامل.

ويأتي هذا التصعيد بعد تطورات شهدتها الأيام الماضية، إذ أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه جنوب السعودية، في أول هجوم من نوعه منذ سريان الهدنة عام 2022.

وسبق ذلك بساعات إعلان وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، وهو ما اعتبرته جماعة الحوثي مؤشرا على انتهاء مرحلة خفض التصعيد، متوعدة بالرد.

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، أدانت الحكومة اليمنية إرسال إيران طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" إلى مطار صنعاء، وقالت إن الهدف منها نقل وفد حوثي إلى طهران، فيما أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أنها أول رحلة إيرانية معلنة إلى المطار منذ نحو عشر سنوات.