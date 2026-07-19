الأمم المتحدة تدعو إلى النأي باليمن عن التصعيد الإقليمي

دعا المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بالرياض لعزل اليمن عن التصعيد الإقليمي، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي والسفير السعودي محمد آل جابر، وسط اتهام العليمي للحوثيين بالتنصل من السلام، عقب تبادل الطرفين هجمات هددت هدنة 2022.

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الأحد، إلى عزل البلاد عن التصعيد الإقليمي الجاري، وذلك خلال مباحثات أجراها في العاصمة السعودية الرياض، بشأن خفض التوتر والحفاظ على مسار العملية السياسية.

وقال مكتب المبعوث الأممي، في بيان، إن غروندبرغ اختتم زيارة إلى الرياض، بعد لقاءات مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.

وأضاف أن المناقشات ركزت على خفض التصعيد بشكل فوري، واتفاق الأطراف على مسار يحافظ على المكاسب التي تحققت بفضل الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022.

وشدد غروندبرغ على أهمية "عزل اليمن عن التصعيد الإقليمي الأوسع، والحفاظ على المساحة اللازمة لعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية تنهي النزاع".

وفي السياق، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن السلام في اليمن يتطلب "اختبارات سياسية جريئة"، وإنه "لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية".

وأضاف أن ذلك يشمل "أي جماعة تحتفظ بالسلاح خارج مؤسسات الدولة أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون".

واتهم العليمي الحوثيين بالتنصل من استحقاقات السلام، كلما اقتربت الجهود الدولية من تحقيق تقدم، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتأتي تحركات غروندبرغ في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وتبادل الطرفين رسائل حادة.

وكان مجلس القيادة الرئاسي أعلن، الجمعة، أن "أوان الحسم" قد حان لاستعادة مؤسسات الدولة من الحوثيين، فيما حشد الحوثيون الآلاف من أنصارهم، وأعلنوا رفع الجاهزية والتلويح بخيارات مفتوحة.

والإثنين، أعلن الناطق باسم التحالف في اليمن، تركي المالكي، اعتراض صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية، في أول هجوم من نوعه منذ بدء الهدنة عام 2022.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية، استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، بينما اعتبر الحوثيون الخطوة إنهاءً لخفض التصعيد، وتوعدت بالرد.

وفي 3 تموز/ يوليو الجاري، اتهمت الحكومة اليمنية إيران بإرسال طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" إلى صنعاء لنقل وفد حوثي إلى طهران، في أول رحلة إيرانية معلنة إلى مطار صنعاء منذ نحو عشر سنوات، وفق وسائل إعلام يمنية.

وتتزامن التطورات على الساحة اليمنية مع توتر إقليمي متصاعد، وسط مخاوف من أن يوسع الحوثيون تدخلهم في الحرب مع استئناف العدوان على إيران.

وفي 8 من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، الموقع في 18 حزيران/ يونيو الماضي، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتردّ طهران منذ أيام، بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أميركية في دول عربية، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.