اليمن: تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة والحوثيين في الحُدَيدة

شهدت جبهة الحُديدة غربي اليمن مواجهات متجددة بين القوات الحكومية والحوثيين، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين الطرفين، وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من معارك دامية ورسائل متبادلة تنذر باتساع رقعة المواجهات، بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي.

مسلّحون يمنيّون في وقفة احتجاجيّة في صنعاء ضد أي تدخل عسكري سعودي، 17 تموز/ يوليو (Getty Images)

تجددت الاشتباكات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة والحوثيين من جهة أخرى، الأحد، في محافظة الحُدَيدة غربي البلاد.

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وجاء في بيان صادر عن الإعلام العسكري في "قوات المقاومة الوطنية"، التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، أنه "تم رصد تحركات للمليشيا المدعومة من النظام الإيراني أمام قطاع اللواء 14 مشاة في جبل ذباس، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم".

موضحا أن قوات المقاومة الوطنية خاضت، الأحد، اشتباكات مع الحوثيين إثر تحركات لهم صوب جبل ذباس جنوب الحديدة.

وجاء فيه أيضا أن "قوات اللواء 14 مشاة في الفرقة الأولى مقاومة وطنية اشتبكت مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وأجبرتها على الفرار والعودة من حيث أتت، بعد تكبدها إصابات مباشرة في صفوفها"، دون تفاصيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية في 5 تموز/ يوليو الجاري مقتل 15 جنديا من قواتها، و50 من مسلحي جماعة الحوثي، في مواجهات عنيفة جنوبي الحديدة، في أعنف معارك بين الطرفين منذ عام 2022.

وتأتي هذه المواجهات وسط تواصل التصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، مع رسائل حادة متبادلة بشأن مستقبل الأزمة بين الجانبين.



وبينما شدد مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، على أنه "آن أوان الحسم لاستعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي"، حشدت الأخيرة آلافا من أنصارها في مظاهرات أعلنت فيها الاستنفار، كما توعدت بخيارات مفتوحة وأعلنت رفع الجاهزية منذ أيام.

والإثنين، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن "الدفاعات الجوية تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



ويمثل ذلك أول هجوم حوثي على السعودية منذ بدء الهدنة في اليمن عام 2022، وجاء الهجوم بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، فيما اعتبرت جماعة الحوثي أن هذا التطور يعني "انتهاء خفض التصعيد" القائم في البلاد منذ سنوات، وتوعدت بأن الاستهداف "لن يمر دون رد وعقاب".

وسبق أن أدانت السلطات اليمنية، في 3 تموز/ يوليو 2026، إرسال إيران طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" إلى صنعاء، وقالت إن الهدف منها كان نقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران.



وتعد هذه أول رحلة إيرانية معلنة إلى مطار صنعاء منذ نحو 10 سنوات، بحسب وسائل إعلام يمنية.