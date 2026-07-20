الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

أعلن الحوثيون حظر الملاحة البحرية على السعودية ردا على ما وصفوه بـ"الحصار الظالم والغاشم"، وقالوا "نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة".

أعلن الحوثيون اليوم، الإثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية، في ما قالوا إنه في "مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة".

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وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن السعودية تواصل "حصارها الظالم والغاشم" لما يقارب 12 عاما "من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا بما فاقم معاناة شعبنا حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك".

وأضاف "وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه لأنه لا يستند إلى حق أو مسوغ قانوني أو إنساني وليس له أي مشروعية فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني مع ابتدائه أيضا بالعدوان على بلدنا، باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم وغادر، فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا له الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة".

وتابع سريع "وعليه وتلبية لنداءات شعبنا في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تعلن حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وفق معادلة ’الحصار بالحصار’ وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان".

وأشار إلى أنه "نؤكد على حق شعبنا في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة"، وأعلن عن "جهوزية القوات المسلحة الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي من خلال التصعيد الشامل فسنواجهه بتصعيد شامل وقاس".

ودعا سريع في بيانه، إلى مواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين"، وختم بالقول "لن نألو جهدا في استرداد الحقوق المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم مهما كانت النتائج والتداعيات".