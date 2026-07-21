الحوثيون يعلنون إجبار سفن على تغيير مسارها بعد حظر الملاحة على السعودية

أعلن الحوثيون أنهم أجبروا 6 سفن في البحر الأحمر على تغيير مسارها بعد تحذيرها في أعقاب إعلانهم حظر الملاحة البحرية على السعودية، كما وجهوا رسالة إلى شركات شحن يحذرون فيها من التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية مهددين باستهدافها.

أعلن الحوثيون في اليمن، الثلاثاء، أنهم أجبروا سفنا على العودة أدراجها في البحر الأحمر مع تهديدهم لسفن مرتبطة بالسعودية.

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وقالت وكالة "سبأ" التي يديرها الحوثيون، إن ست سفن في البحر الأحمر أجبرت على تغيير مسارها بعد تلقيها تحذيرات من الحوثيين.

إلى ذلك، قال ثلاثة مسؤولين حوثيين إنهم حذروا شركات الشحن الدولية لتجنب العبور في مضيق باب المندب، وهو بوابة البحر الأحمر عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية.

وجاء في رسالة بريد إلكتروني وجهها الحوثيون إلى شركات شحن، إنه يُحظر على هذه الشركات ‌التحميل أو التفريغ في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها "في أي مكان".

يأتي ذلك بعدما أعلنوا، الإثنين، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، مما قد يفتح جبهة جديدة ضد الولايات المتحدة في حربها على إيران، ويزيد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة خارج الخليج.

ومن شأن إغلاق مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، أن يقطع مسارا بديلا مهما للسعودية عن مضيق هرمز، ويؤجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات.

ولم تتعاف حركة الملاحة في البحر الأحمر تماما منذ بدء الحوثيين شن ​هجمات قبالة السواحل اليمنية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما قالوا إنها حملة لدعم الفلسطينيين وضد الحرب على غزة.

ومركز تنسيق العمليات ​الإنسانية هو الوحدة الرئيسية التي استخدمها الحوثيون لإصدار تحذيرات لقطاع الشحن البحري خلال حملة الهجمات على السفن التجارية من 2023 إلى 2025، والتي لم ‌تنته ⁠إلا مع سريان وقف إطلاق النار في غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال مصدر في إحدى الشركات التي تلقت رسالة البريد الإلكتروني "نعتقد أن (الرسالة) تهدف للتذكير بوجودهم في المنطقة".

وأبلغت مصادر "رويترز" بأن الناقلات التي تشغلها السعودية كانت تتخذ بالفعل تدابير احترازية، بما في ذلك إيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها.

ونددت السعودية باتهامات الحوثيين، بأن المملكة تحاصر اليمن، وقالت ​إنها ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة" لحماية ​سفنها.

ناقلتا نفط تعودان أدراجها

عادت ⁠ناقلتا نفط محملتان بالخام السعودي أدراجهما في البحر الأحمر، الثلاثاء، بعد أن كانتا متجهتين إلى الصين والهند، وتوجهت الناقلتان صوب قناة السويس بدلا من مضيق باب المندب عقب تحذيرات الحوثيين.

وقالت مجموعة "فانجارد" البريطانية ​المتخصصة في إدارة المخاطر البحرية، الثلاثاء، عقب تغيير مسار الناقلتين "تمثل هذه التطورات أول تغييرات مؤكدة في ​مسارات الناقلات التجارية ⁠عقب الحظر (الذي فرضه الحوثيون)، ومن المرجح أن تزيد من تعطيل صادرات النفط الخام السعودي وأنماط الشحن الإقليمية".

وزادت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من استخدام ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير.

وقالت مصادر ⁠بقطاع الشحن، إن محطة ينبع لا تزال تعمل لتحميل النفط على السفن التي كانت ​موجودة بالفعل في البحر الأحمر أو التي تصل عبر قناة السويس.

وقال "مركز المعلومات البحرية المشترك" الذي تقوده البحرية الأميركية في تنبيه منشور، الثلاثاء، إنه لم يتأكد وقوع أي ​هجمات خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية على أي سفن تمر عبر البحر الأحمر.

تهديد ترامب للحوثيين

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل مجددًا ضد الحوثيين في حال استهداف الملاحة في باب المندب أو البحر الأحمر، أو تنفيذ تهديداتهم بفرض حظر على موانئ سعودية، وقال "إذا حصل أمر كهذا، فسنتولى الأمر".

وأضاف "تعرفون أننا قمنا بذلك مع الحوثيين سابقًا، ولم نسمع منهم شيئًا منذ مدة"، مشيرًا إلى أن القوات الأميركية نفذت نحو 45 يومًا من العمليات العسكرية "القوية للغاية" ضدهم، وأن واشنطن لم تواجه، بحسب قوله، مشاكل معهم منذ ذلك الحين.

وأكد أنه إذا وقع أي تطور في باب المندب أو البحر الأحمر، فستكون الولايات المتحدة مضطرة إلى التعامل معه، مضيفًا "لقد فعلنا ذلك من قبل مع الحوثيين". وكانت واشنطن قد شنت سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة عُمانية في أيار/ مايو 2025.