تحقيق: التصحّر يهدد ملايين اليمنيين بأزمات غذائية ومائية

تُفاقم التغيرات المناخية من ظاهرة التصحّر في اليمن، إذ تشير البيانات إلى أن أكثر من 70% من مساحة البلاد باتت أراضي صحراوية، فيما تتراجع المساحات الصالحة للزراعة سنويا، مع ازدياد أعداد السكان المعرّضين للجفاف واتساع العجز المائي

تتزايد المخاوف في اليمن من أن يلتهم الجفاف ما تبقى من مساحات خضراء، بسبب التصحر الناجم عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات سقوط المطر، ما يهدد بتردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، المتدهورة أصلا في البلد العربي الذي يعاني من استنزاف موارده منذ سنوات بسبب الصراعات والحروب.

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وتغطي الأراضي الصحراوية حاليا نحو 71.6% ​من مساحة اليمن البالغة نحو 527,920 كيلومترا مربعا، فيما تواجه 15.9% من الأراضي مخاطر مرتفعة للتدهور، وفقا لبيانات البلاغات الوطنية وتقارير مكافحة التصحر.

وتُظهر ‌البيانات الحكومية المتعلقة بالتصحر خسارة ما بين 3% إلى 5% من الأراضي الصالحة للزراعة سنويا بسبب التغيرات المناخية، والرعي الجائر، وقطع الغابات، وسوء إدارة الموارد المائية، والحرب.

يمنيّون يحرثون أرضهم في صنعاء (Getty Images)

وقدّرت تلك البيانات تكلفة تغير المناخ في قطاع الزراعة بأكثر من 64% من إجمالي خسائر الاقتصاد اليمني، في موازاة ازدياد فجوة الغذاء إلى 40%.

وقال وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، توفيق الشرجبي، إن التصحر يمثل أحد ​أخطر التحديات وأكبر الأزمات البيئية التي تواجه اليمن، في ظل ما تشهده من تزايد آثار التغيرات المناخية، التي تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي والمائي وسط استمرار ​الصراع في اليمن، المصنف ضمن أحد أفقر الدول العربية.

ماذا يقول تقرير الإبلاغ الوطني؟

رغم المحاولات المستمرة للحد من التصحر، يظهر تقرير الإبلاغ الوطني الرابع ⁠لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 2023، أن اليمن يقف أمام واحد من أخطر التحديات البيئية في تاريخه الحديث.

وتظهر خرائط التقرير أن المحافظات الغربية والجنوبية والمرتفعات الجبلية تعدّ ​الأكثر تهديدا بمستويات التدهور المرتفعة، وهو ما يشير إلى أن بعض أكثر المناطق الزراعية أهمية، مثل محافظتي أبين ولحج في الجنوب، والحديدة في الغرب، أصبحت أيضا من أكثرها هشاشة بيئيا وزراعيا.

كما ​أظهرت بيانات التقرير ارتفاع نسبة السكان المهددين بمخاطر الجفاف، من 12.8% عام 2015 إلى 20.8% عام 2023، وهو ما يعني أن نحو 6 ملايين إنسان باتوا يواجهون مستويات أعلى من المخاطر المرتبطة بالجفاف.

وقال مدير عام الغابات ومكافحة التصحر بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية اليمنية في عدن، فاروق طالب علي، إن أبرز العوامل التي أدت إلى تدهور الإنتاج الزراعي في اليمن تمثلت بالتغيرات المناخية، وإهمال ​الأراضي الزراعية، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية مثل المياه والغطاء النباتي والتربة، والاحتطاب الجائر للأشجار، والفيضانات.

مطر في صنعاء، قلة الأمطار في الأعوام الأخيرة تساهم في أزمة التصحر (Getty Images)

وأضاف أن الأرض التي كانت يوما مصدر القوة الاقتصادية والغذائية للمجتمع اليمني، تعاني اليوم ضغوطا ​متزايدة من الجفاف وتغير المناخ، واستنزاف المياه الجوفية، والتوسع العمراني، والاحتطاب الجائر وسوء إدارة الموارد الطبيعية.

المياه مشكلة كبرى

وفي إطار الجهود الحكومية للحد من التصحر، نفذت وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة للغابات ‌والمراعي ومكافحة ⁠التصحر، أنشطة ومشاريع في عدد من المحافظات؛ تمثلت في إنتاج الشتلات وبرامج التشجير بهدف تثبيت الكثبان الرملية الساحلية والداخلية، وإعادة تأهيل المدرجات الزراعية.

وأوضح وزير المياه والبيئة اليمني أنه مع تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية، يسعى اليمن جاهدا إلى مواجهة حدة هذه المشكلات من خلال الاستفادة من الاتفاقيات البيئية الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والبدء بتنفيذ مشاريع ممولة من الصندوق الأخضر للمناخ بما يسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والموارد المائية.

بَيدَ أن الوزير عاد ليؤكد أنه رغم هذه الجهود، لا يزال قطاع ​المياه يواجه تحديات كبيرة، أبرزها محدودية الموارد المائية، ​والاستنزاف المستمر للمياه الجوفية، والنمو السكاني، ⁠وتداعيات التغيرات المناخية، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، إضافة إلى محدودية التمويل.

يمنيّون يملؤون حاويات بلاستيكية بمياه صالحة للشرب من شاحنة مساعدات، صنعاء (Getty Images)

وذكر بأن أزمة ندرة المياه تمثل التهديد الأكبر، إذ يبلغ العجز المائي السنوي نحو 2.6 مليار متر مكعب، ما يجعل العمل المناخي مسارا أساسيا نحو تحقيق السلام ​والاستقرار المستدام، ويصنف البنك الدولي اليمن بأنه واحد من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه.

التغيرات المناخية

ويرى ​الصحافي الاستقصائي المتخصص في ⁠قضايا المناخ والبيئة، بسام القاضي، أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يدخلان ضمن أخطر التهديدات التي تواجه القطاع الزراعي والموارد المائية في اليمن، في وقت تشير فيه البيانات الوطنية والدولية إلى تسارع وتيرة تدهور الأراضي وتراجع الموارد الطبيعية.

وقال القاضي، وهو رئيس مؤسسة "الصحافة الإنسانية" في عدن، إن الجفاف وارتفاع درجات الحرارة يساهمان أيضا في استنزاف المياه الجوفية وتسريع تدهور الأراضي الزراعية، إذ تشير البيانات ⁠إلى أن نحو ​71.6% من مساحة اليمن تعاني بالفعل من التصحر، فيما تواجه 15.9% من الأراضي ​مخاطر مرتفعة للتدهور.

وتشير أحدث بيانات الإحصاء الزراعي إلى أن أكثر من 26 مليون رأس من الثروة الحيوانية في اليمن تعتمد على المراعي الطبيعية، وأن تدهور هذه المراعي نتيجة الجفاف وارتفاع الحرارة يهدد قطاعا حيويا يوفر الغذاء ​والدخل لملايين السكان، ما يجعل الاستثمار في استعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز إجراءات التكيف المناخي، ضرورة ملحة وليست خيارا تنمويا مؤجلا.