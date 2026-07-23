تقرير: إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين

قالت 4 مصادر إيرانية ويمنية، إن طهران نقلت قيادات ومستشارين عسكريين من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة إلى اليمن في 13 تموز/ يوليو، "لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة".

ذكرت 4 مصادر، أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيّرة لليمن هذا الشهر، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى إلى تعزيز قدرة حلفائها الحوثيين على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

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وأشارت المصادر بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز/ يوليو، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا؛ بحسب ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال المصدران الإيرانيان، إن الرحلة الجوية التي ​سيرتها شركة "ماهان إير" أقلت ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري، وبينهم قيادات كبيرة.

والوجهة المقررة للطائرة كانت في البداية العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة ​الحوثيين لكن جرى تغيير وجهتها لميناء الحديدة على البحر الأحمر ​بعد تعرض المطار لهجوم من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية.

وقال أحد المصادر "سافر قادة ‌الحرس ⁠الثوري إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتقديم التدريب على أنظمة صواريخ جديدة"، مشيرا إلى أن إيران أرسلت أيضا كمية من الذهب على الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.

وطلب المصدران الإيرانيان عدم ذكر اسميهما بسبب مخاوف ​أمنية.

ويقدم هذا الدعم الإيراني دليلا ⁠جديدا على جهود طهران لدعم الحوثيين الذين يخوضون حربا مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة ​من السعودية منذ أكثر من عقد ونفذوا من قبل ​هجمات ⁠بصواريخ وطائرات مسيرة في المنطقة.

ومن جانبها، نفت طهران مرارا تزويد الحوثيين في اليمن ⁠بقدرات ​صاروخية، وفي المقابل سبق أن نفى الحوثيين التحرك بما يخدم مصالح إيران ويقولون إنهم يصنعون أسلحتهم بأنفسهم.