الحوثيون يقولون إنهم لا يسعون إلى إغلاق مضيق باب المندب

أكد الحوثيون أنهم لا يسعون إلى إغلاق باب المندب الإستراتيجي، وأشاروا إلى حظر الملاحة البحرية الذي أعلنوا عنه يطال السعودية فقط.

أكد المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، الجمعة، أن حظر الملاحة البحرية الذي فرضوه على السعودية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال الرياض فقط.

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وقال محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير المفاوضين في الحوثيين المدعومين من إيران، عبر منصة "تلغرام": "لا إغلاق لباب المندب كما يروج البعض".

ويأتي هذا التصريح غداة إعلان الحوثيين مهاجمة ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وأضاف عبد السلام، أن "موقف اليمن المعلن من قبل القوات المسلحة اليمنية يقتصر على حظر بحري يطال الجانب السعودي فقط ردا على حصاره اليمن ورفضه القبول بأي مقاربة منصفة للحل تضمن أمن وسيادة واستقلال الشعب اليمني".

ومن شأن الحصار البحري أن يزيد الضغط على الاقتصاد السعودي عبر قطع الوصول إلى موانئ المملكة في البحر الأحمر.

فرغم إغلاق هرمز، تمكنت السعودية من إيصال ملايين براميل النفط الخام إلى الأسواق يوميا عبر خط أنابيبها الضخم الممتد من الشرق إلى الغرب، والذي يربط منشآتها للطاقة على الخليج بموانئ التصدير على البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون المدعومون من طهران، الإثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين، وفي ظلّ تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد القتال بين إيران والولايات المتحدة.

وبعد ذلك، وجّه الحوثيون رسائل تحذيرية إلى السفن التي تبحر في المنطقة.

وخصّ الحوثيون السفن التابعة للسعودية بتحذيراتهم، وفق رسالة سُجّلت من طرف سفينة في مضيق باب المندب الإثنين.

وجاء فيها "هنا القوات البحرية اليمنية... نحذر كل السفن التابعة للعدو السعودي من الإبحار عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وفي حال عدم الامتثال لقرار القوات المسلحة اليمنية، فستكون تلك السفن ضمن أهدافنا".

وأعلن الحوثيون في اليمن، الأربعاء، أنهم استهدفوا ناقلتَي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيّرة.

لكن الملاحة في البحر الأحمر استمرت الخميس، رغم الهجمات، فيما سجلت حركة العبور عبر هرمز أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهرين.