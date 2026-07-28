الحوثيون: استهداف سفينة نفط سعودية بصواريخ باليستية وإجبارها على التراجع

أعلن الحوثيون استهداف سفينة قالوا إنها سعودية وخرقت قرار حظر الملاحة البحرية الذي أعلنوا عنه في وقت سابق، وذكروا أنه تم إجبارها على التراجع والعودة بعد استهدافها بصواريخ باليستية.

أعلن الحوثيون مساء، الثلاثاء، أنهم استهدفوا سفينة نفط سعودية، قالوا إنها "خرقت قرار حظر الملاحة البحرية"، مع استمرار التصعيد والهجمات المتبادلة بينهما.

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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهدفت سفينة (NCC GHAZAL) النفطية السعودية لخرقها قرار حظر الملاحة البحرية المفروض على العدو السعودي، ورفضها النداءات التحذيرية وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف أنه "تم إجبارها على التراجع والعودة"، وذكر سريع "تؤكد القوات المسلحة على استمرارها في تنفيذ قرار الحظر البحري على العدو السعودي ضمن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل".

وأعلن الحوثيون المدعومون من طهران، الأسبوع الماضي، حظر الملاحة البحرية على السعودية في خضم توتر متزايد بين الطرفين، وفي ظلّ تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز جراء تصاعد القتال بين إيران والولايات المتحدة.

وبعد ذلك، وجّه الحوثيون رسائل تحذيرية إلى السفن التي تبحر في المنطقة، وخصوا السفن التابعة للسعودية بتحذيراتهم.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، قد توعد باستهداف المنشآت النفطية والحيوية السعودية ردا على أي "عدوان" على اليمن. وهدد السعودية قائلا "المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض. المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار".