زعيم الحوثيين: إعادة 16 سفينة منذ بدء حظر الملاحة البحرية على السعودية

أعلن زعيم الحوثيين إعادة 16 سفينة منذ بدء فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، وتوعد الرياض بمواجهة التصعيد الشامل بالتصعيد والعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار.

ذكر زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، الخميس، أنه جرى إعادة 16 سفينة منذ إعلانهم فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية في 20 تموز/ يوليو الجاري، متوعدا الرياض بمواجهة أي تصعيد بـ"تصعيد شامل".

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وفي معرض حديثه عن الهجمات في البحر الأحمر، قال الحوثي إن "المحصلة كانت جيدة منذ إرساء معادلة الحصار بالحصار في استهداف السفن النفطية السعودية ومنع حركتها وإعادة 16 سفينة وإسقاط الطائرات التجسسية".

وأضاف أن "المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل، ونحن سنستعين بالله عليه ونواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل"؛ على حد تعبيره.

وأكد تمسك الحوثيين بما وصفه بـ"معادلة الحصار بالحصار"، مشيرا إلى أنهم سيعملون على تثبيتها.

وفي تعليقه على المواقف الدولية الداعية إلى وقف الهجمات، قال الحوثي "نحن لا نستوحش أبدا ولو أصدروا في اليوم الواحد مليار بيان".

كما لم يصدر تعليق سعودي على إعادة 16 سفينة، غير أن الرياض سبق أن نفت اتهامات الحوثيين بفرض حصار على المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، ووصفت إعلان حظر الملاحة البحرية عليها بأنه تهديد لأمن الملاحة الدولية.

كما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية اتخاذ إجراءات لحماية سفنه العابرة لمضيق باب المندب، والتعامل مع التهديدات الحوثية "بكل حزم وقوة".

وفي تحرك موازٍ، أعلنت السعودية، الخميس، بمشاركة 13 دولة أخرى، إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

وأكد البيان المشترك للدول المؤسسة، أن التحالف ذو طبيعة دفاعية، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية، فيما تتولى السعودية قيادته وتستضيف مقره الدائم.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية عبر قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم الحوثيين.

وفي 25 تموز/ يوليو الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن.

وفي اليوم ذاته، أعلن الحوثيون استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيرة.

ورغم التهدئة النسبية التي يشهدها اليمن منذ نيسان/ أبريل 2022، لا تزال مواجهات متقطعة تدور بين القوات الحكومية والحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ مطلع تموز/ يوليو 2026، تصاعد التوتر في عدد من الجبهات اليمنية، وشهدت البلاد أعنف مواجهات منذ عام 2022، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.