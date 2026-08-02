إعلان الطوارئ الصحية في مأرب بعد تفشي الحصبة

السلطات اليمنية تعلن حالة الطوارئ الصحية في مأرب بعد تسجيل 12 وفاة و1,624 إصابة بالحصبة منذ مطلع العام، معظمها في مخيمات النازحين.

أعلنت السلطات اليمنية، الأحد، حالة الطوارئ الصحية في محافظة مأرب، وسط البلاد، لمواجهة التفشي المتسارع لمرض الحصبة، بعد تسجيل 12 حالة وفاة و1,624 إصابة منذ مطلع العام الجاري، معظمها في مخيمات النازحين.

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وجاء الإعلان على لسان وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، خلال اجتماع موسع شارك فيه ممثلون عن منظمات دولية ومحلية، بحسب ما أوردته قناة اليمن الفضائية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا.

وقال مفتاح إن المحافظة، التي تضم أكبر تجمع للنازحين في اليمن، سجلت منذ مطلع العام 12 وفاة و1,624 إصابة بالحصبة، بينها 290 حالة مؤكدة مخبريًا، موضحًا أن غالبية الإصابات رُصدت في 36 مخيمًا للنازحين.

وحذّر من استمرار انتشار المرض وتأثيره المباشر على الأطفال والمجتمع، معتبرًا أن الأرقام المسجلة تمثل "مؤشرًا خطيرًا يستدعي تكثيف أعمال الرصد والترصد الوبائي، وتعزيز حملات التحصين والتوعية الصحية، وتوجيه التدخلات العاجلة نحو مخيمات النزوح والمناطق ذات الكثافة السكانية".

وأشار المسؤول اليمني إلى أن استمرار تدفق النازحين من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي يضاعف الضغوط على القطاع الصحي في مأرب.

وحمّل مفتاح جماعة الحوثي مسؤولية تفاقم الوضع الصحي وانتشار الأمراض المعدية، متهمًا إياها بمنع حملات التحصين واللقاحات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وبحسب تقارير حكومية، تستضيف محافظة مأرب وحدها أكثر من 2.2 مليون نازح، من أصل نحو خمسة ملايين نازح في مختلف أنحاء اليمن.

ويأتي إعلان الطوارئ في ظل تحديات كبيرة يواجهها القطاع الصحي اليمني، وسط نقص حاد في التمويل، وفق تقارير أممية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" قد أعلنت، في 14 نيسان/ أبريل الماضي، أن نصف سكان اليمن محرومون من الوصول إلى الخدمات الصحية، التي تواجه ضغوطًا كبيرة.