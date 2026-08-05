الحوثيون: استهداف ناقلة نفط سعودية هي الثامنة منذ بدء حظر الملاحة

أعلن الحوثيون عن عملية استهدفت ناقلة نفط سعودية هي الثامنة من إعلانهم حظر الملاحة البحرية على الرياض، وقالوا إنهم استهدفوا السفينة بعدد من الصواريخ الباليستية وأن الإصابة كانت دقيقة.

أعلن الحوثيون صباح اليوم، الأربعاء، استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وقالوا إنها السفينة الثامنة التي يتم استهدافها منذ بدء حظر الملاحة البحرية على السعودية الذي أعلنوا عنه في 22 تموز/ يوليو الماضي.

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وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إنه جرى استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة "ينبع"، وذلك "بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة".

وأشار إلى أنه "بهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا، ثماني سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22" تموز/ يوليو الماضي.

وتابع سريع "فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي، 29 سفينة نفطية سعودية".

وذكر أنه "ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمال البحر الأحمر".

وختم سريع بالقول، إن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات".