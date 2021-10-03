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تونس: اعتقال النائب عبد اللّطيف العلوي "بعد انتقاده إجراءات سعيّد"

تاريخ النشر: 03/10/2021 - 11:43

تونس: اعتقال النائب عبد اللّطيف العلوي "بعد انتقاده إجراءات سعيّد"
النائب بالبرلمان، عبد اللّطيف العلوي
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الأحد، النائب بالبرلمان، عبد اللّطيف العلوي.

وكتبت العلوي (النائب عن "ائتلاف الكرامة") منشورا على حسابه في "فيسبوك" أن "فرقة من القرجاني (مركز أمني) تداهم بيتي وتعتقلني الآن".

ومن جهته قال المحامي، سمير بن عمر في تدوينة أخرى، إن "إيقاف عامر عياد (يعمل مذيع بقناة الزيتونة -خاصة-)، والنائب عبد اللّطيف العلوي تم بأمر من القضاء العسكري على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج حدث 24 (الجمعة) والتهمة هي التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وتلك الحلقة ظهر فيها العلوي مع عياد، وانتقد الإجراءات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.

ولم يصدر على الفور أي إفادة من جهات رسمية تونسية حول توقيف العلوي وعيّاد.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيد الاستثنائية، ويعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما تؤديها أحزاب أخرى ترى فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

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#تونس
#النائب بالبرلمان
#عبد اللّطيف العلوي
#اعتقال
#قيس سعيّد

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