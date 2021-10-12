واشنطن ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في تونس

عرب ٤٨ / أ ف ب

أشادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتشكيل حكومة تونسية جديدة، وشجّعت على القيام بخطوات إضافية، بعد ثلاثة أشهر على إطاحة الرئيس قيس سعيّد الحكومة السابقة وتوليه السلطات.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن تشكيل "الحكومة الجديدة التي تضم 10 وزيرات خطوة مرحّب بها نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد".

وأشار إلى تطلّع الإدارة الأميركية إلى مزيد من الخطوات نحو "التأسيس لعملية شاملة" تتيح "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".

والإثنين، أصبحت نجلاء بودن التي كلّفت في 29 أيلول/ سبتمبر بتشكيل الحكومة، أول رئيسة للوزراء في تونس، وتعهّدت بجعل مكافحة الفساد أولوية لها، وفق قولها.

لكن الخطوة قوبلت بردود فعل متباينة من قبل المدافعين عن الديمقراطية إذ إن سعيّد قلّص صلاحيات رئاسة الوزراء، وسيتولى من الناحية العملية إدارة البلاد بنفسه.

وعلّق سعيّد في تموز/ يوليو عمل البرلمان، وأقال الحكومة بعد شهور من تزايد الغضب حيال الأزمة الاقتصادية وطريقة التعامل مع أزمة كورونا.

وأعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عن خيبة أملها حيال الحملة الأمنية التي استهدفت الإعلام في تونس، التي كانت مهد "الربيع العربي" قبل أكثر من عقد.