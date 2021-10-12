  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار تونس

واشنطن ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في تونس

تاريخ النشر: 12/10/2021 - 23:40

واشنطن ترحّب بتشكيل حكومة جديدة في تونس
سعيد وبودن (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: باسل مغربي

أشادت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتشكيل حكومة تونسية جديدة، وشجّعت على القيام بخطوات إضافية، بعد ثلاثة أشهر على إطاحة الرئيس قيس سعيّد الحكومة السابقة وتوليه السلطات.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس إن تشكيل "الحكومة الجديدة التي تضم 10 وزيرات خطوة مرحّب بها نحو التعامل مع التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها البلاد".

وأشار إلى تطلّع الإدارة الأميركية إلى مزيد من الخطوات نحو "التأسيس لعملية شاملة" تتيح "العودة سريعا إلى النظام الدستوري".

والإثنين، أصبحت نجلاء بودن التي كلّفت في 29 أيلول/ سبتمبر بتشكيل الحكومة، أول رئيسة للوزراء في تونس، وتعهّدت بجعل مكافحة الفساد أولوية لها، وفق قولها.

لكن الخطوة قوبلت بردود فعل متباينة من قبل المدافعين عن الديمقراطية إذ إن سعيّد قلّص صلاحيات رئاسة الوزراء، وسيتولى من الناحية العملية إدارة البلاد بنفسه.

وعلّق سعيّد في تموز/ يوليو عمل البرلمان، وأقال الحكومة بعد شهور من تزايد الغضب حيال الأزمة الاقتصادية وطريقة التعامل مع أزمة كورونا.

وأعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عن خيبة أملها حيال الحملة الأمنية التي استهدفت الإعلام في تونس، التي كانت مهد "الربيع العربي" قبل أكثر من عقد.

بودكاست عرب 48

#واشنطن
#سعيد
#تونس
#تشكيل حكومة تونسية

حوارات

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا تسعى لتعديل الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"
بريطانيا تسعى لتعديل الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد "بريكست"

2021-10-12

تحالف السعودية يعلن مقتل أكثر من 134 حوثيا والجماعة "على مشارف" مأرب
تحالف السعودية يعلن مقتل أكثر من 134 حوثيا والجماعة "على مشارف" مأرب

2021-10-12

الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013
الملك عبد الله يصل قطر في زيارة هي الأولى منذ 2013

2021-10-12

الأكثر قراءة

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

السّجن المؤبّد لمحمد أبو زينب بتهمة القتل العمد للشابة يارا أيوب

2021-10-11
صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

صحيفة: انفصال محتمل عن الليكود وانضمام لحكومة بينيت

2021-10-11
عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

عيلوط غارقة بالحزن.. ووالد عاصم سلطي يتساءل: ما ذنبي ليحرقوا قلبي على ولدي؟

2021-10-11
أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: وفاة المحامي غانم جبارين متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

2021-10-11
التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

التحقيقات مع الزبيدي: كأسير... لن أجلس ساكنًا

2021-10-11