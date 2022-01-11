تونس: إحالة 6 قيادات أمنيّة إلى التقاعد الإلزاميّ

أكدت السلطات التونسية، الثلاثاء، إحالة 6 قيادات أمنية للتقاعد الإلزامي، وهو ما تحدثت عنه وسائل إعلام محلية بوقت سابق في اليوم ذاته، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، دون تسمية الأشخاص المعنيين بالقرار أو ذكر رتبهم.

وأوضح البيان أن قرار الإحالة للتقاعد جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي، تحت إشراف وزير الداخلية توفيق شرف الدين.‎

وفي وقت سابق، الثلاثاء كانت وسائل إعلام تونسية، قد تحدثت عن هذا القرار، مشيرة إلى أنه طال عددًا من القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أنه "تقرر إحالة عدد من القيادات بوزارة الداخلية (لم تسمهم) إلى التقاعد الوجوبي (دون تحديد الطرف الذي اتخذ قرار الإحالة)".

ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تحددها، أن "من بين المُحالين إلى التقاعد الوجوبي إطارات (شخصيات) عملت بإدارة الحدود والأجانب ومشرفين أمنيين على سفارات تونسية في الخارج بالإضافة إلى مدير عام سابق بوزارة الداخلية (لم تسمه)".

وتأتي هذه الإحالة ضمن سلسلة من الإقالات والإعفاءات لعدد من المسؤولين والقيادات في مناصب عليا بالدولة التونسية، منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين فرض رئيس البلاد قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.‎