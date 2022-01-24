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استقالة مديرة ديوان الرئيس التّونسي"لاختلافات جوهرية في وجهات النظر"

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 19:58

استقالة مديرة ديوان الرئيس التّونسي"لاختلافات جوهرية في وجهات النظر"
الديوان الرئاسي في قصر قرطاج
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قدّمت مديرة ديوان الرئيس التّونسي، قيس سعيّد، نادية عكاشة، استقالتها من منصبها بسبب وجود "اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن".

جاء ذلك بحسب ما نشرته عكاشة، مستشارة الرئيس قيس سعيد، الإثنين، على حسابها الرسمي، بموقع "فيسبوك".

وقالت عكاشة: "قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس من منصب مديرة الديوان الرئاسي بعد سنتين من العمل".

وأضافت: "لقد كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعي بما توفر لدي من جهدٍ إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".

وتابعت: "لكنني اليوم وأمام وجود اختلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بهذه المصلحة الفضلى، أرى من واجبي الانسحاب من منصبي كمديرة للديوان الرئاسي متمنية التوفيق للجميع وداعية الله أن يحمي هذا الوطن من كل سوء".

وفيما لم تكشف عكاشة أية تفاصيل عن تلك الاختلافات، لم يصدر عن الرئاسة أي بيان رسمي حول الاستقالة.

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#قيس سعيد
#تونس
#استقالة مديرة ديوان الرئيس التّونسي
#نادية عكاشة

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