تونس: راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام

قال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إن الأخير يبدأ اليوم، الجمعة، إضرابا عن الطعام داخل سجنه احتجاجا على "تراجع" المسار الديمقراطي في البلاد.

أعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، أن الأخير يشرع اعتبارا من اليوم الجمعة، في إضراب عن الطعام داخل سجنه احتجاجا على "تراجع" المسار الديمقراطي في البلاد.

وقال الشعيبي، أمس الخميس، إن "الغنوشي يعبر بهذا الإضراب عن موقفه الرافض للتراجع الخطير عن المسار الديمقراطي" في تونس.

وأضاف أن إضراب الغنوشي يأتي أيضا "للمطالبة بالكف عن ملاحقة النشطاء السياسيين، وإطلاق سراح المعتقلين".

وفي سياق متصل، كتب الشعيبي عبر حسابه على فيسبوك، الخميس، "معركة الأمعاء الخاوية تتمدد وتتوسع: راشد الغنوشي يلتحق بجوهر بن مبارك".

وتابع أنه "انطلقت معركة الأمعاء الخاوية مع المناضل جوهر بن مبارك بدخوله في إضراب مفتوح حتى رفع المظلمة المسلطة عليه وعلى بقية المعتقلين السياسيين، لكن هذا الإضراب سيتوسع بداية من الجمعة مع دخول الأستاذ راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام".

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ) من أمس، لم يصدر عن إدارة السجون التونسية أي تعليق على الأمر.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين في تونس، أن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك دخل في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحه.

وقالت هيئة الدفاع (غير حكومية)، في بيان، إن "جوهر بن مبارك أعلَم هيئة الدفاع بأنه دخل في إضراب عن الطعام بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الإثنين 25 والثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر الجاري، احتجاجا على سجنه".

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

والغنوشي، أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات النهضة، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.