تونس: الحكم على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن ثلاث سنوات

قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن ثلاث سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (حركة النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".

حكم على زعيم حركة النهضة التونسية المعارضة، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني، بحسب ما أعلن محاميه.

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وقال محاميه، سامي التريكي، إن الغنوشي الذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، دين بتهمة تلقي "تمويل أجنبي" لحزبه الإسلامي.

وصدر الحكم عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، وينص على حبس الغنوشي ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، بمزاعم "تلقي تمويل أجنبي".

وذكرت وكالة "تونس أفريقيا" الرسمية للأنباء، إن المحكمة أصدرت حكما مماثلا على صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام بوشلاكة.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن المحكمة قضت "بالسجن 3 سنوات مع النفاذ العاجل بحق الغنوشي وعبد السلام (وزير الشؤون الخارجية الأسبق)".

وقال إن القرار صدر "في قضية تتعلق بقبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".

كما قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على الحزب قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق المصدر ذاته.

وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي (اللوبينغ) تتعلق بادعاءات حول وجود شبهات في تلقي جهات بالبلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية بانتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في تموز/ يوليو 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).